Đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng trong khi trước đó thực hiện trích lập với mặt hàng xăng sinh học là 300 đồng/lít. Cùng đó, cơ quan quản lý tiếp tục ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn với hầu hết mặt hàng.
Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.
Nguyên nhân là lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn
Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 15h ngày 29-10, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.
Chính phủ xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%
Như vậy sau 2 tháng qua giá xăng dầu duy trì mức tăng liên tục vào tháng 9 đã đảo chiều giảm trong hai phiên giữa tháng 10 và quay trở lại tăng vào kỳ điều hành cuối tháng 10, do tác động giảm giá xăng dầu thế giới.
Tháng 9 đã ghi nhận bốn kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp của xăng dầu với mức khá cao cho các mặt hàng và kéo dài đến đầu tháng 10.
Trước diễn biến đó, ngày 30-9, Chính phủ đã có nghị quyết về việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm các loại thuế đối với mặt hàng xăng dầu, giúp bình ổn giá và hỗ trợ thị trường trong bối cảnh khó khăn và sức ép lạm phát.
Bộ Công Thương đã có yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy, đặc biệt trong bối cảnh xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường khó đoán định, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Gần đây nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1-11 tới.
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