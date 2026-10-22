Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng một lít

Theo điều hành của liên Bộ chiều nay, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.810 đồng xuống 25.210 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 1.610 đồng, ở mức 25.360 đồng.

Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel tăng 450 đồng, có giá mới 29.550 đồng, mazut tăng lên 23.370 đồng một kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 300 đồng một lít với xăng sinh học, đồng thời ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng.

Theo khung điều hành của liên Bộ, giá bán lẻ không được vượt mức trần. Tuy vậy, ở kỳ thay đổi giá lần này, một số đầu mối như Petrolimex, PVOIL tiếp tục giảm thêm 300-350 đồng mỗi lít xăng, dầu so với mức trần. Mức giảm này được hai đầu mối lớn nhất cả nước áp dụng đến ngày 29/10.

Tức là, giá mua thực tế xăng, dầu tại các cửa hàng thuộc hệ thống của Petrolimex, PVOIL về quanh 24.860 đồng một lít với xăng E10.

Ở kỳ điều hành tuần trước (15/10), 14 doanh nghiệp đầu mối bán thấp hơn giá cơ sở 300-350 đồng mỗi lít, kg. Trong đó, PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm 350 đồng, còn Petrolimex cùng 10 đầu mối khác hạ 300 đồng.

Ngày 21/10, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11. Nghị định này được xây dựng hơn hai năm, trải qua 14 phiên bản tính đến hội nghị lấy ý kiến cuối tháng 9.

Thủ tướng yêu cầu giảm số thương nhân đầu mối theo lộ trình phù hợp, nâng năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Các khâu trung gian không cần thiết phải được cắt giảm tối đa, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng để giảm chi phí lưu thông. Cơ chế giá phải theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ngăn đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Theo phương án đang được đề xuất, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thương nhân đầu mối và phân phối được tự quyết định giá bán lẻ trong hệ thống theo công thức quy định, đồng thời phải kê khai để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát.

Trong thời gian hoàn thiện nghị định, Bộ Công Thương được yêu cầu bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung.