Giá xăng E10 giảm về sát 27.000 đồng một lít

Từ 15h hôm nay (15/10), giá xăng giảm 730-1.230 đồng, dầu diesel hạ 20 đồng một lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ, OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay.
Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 giảm 5,4% xuống 145,7 USD, dầu diesel hạ 1,1% ở mức 165,1 USD. Dầu mazut lên mức 771 USD một tấn, tăng 7,1%.
Theo điều hành của liên bộ chiều nay (15/10), giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.230 đồng xuống 27.020 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 730 đồng, ở mức 26.970 đồng một lít.
Tương tự, các mặt hàng dầu diesel giảm 20 đồng, có giá mới 29.100 đồng. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng lên 22.130 đồng một kg.
Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 200 đồng một lít với xăng sinh học, đồng thời sử dụng quỹ 500 đồng một lít với mazut.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất để doanh nghiệp tự tính và quyết định giá bán, thay vì Nhà nước công bố mức tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay.
Theo dự thảo, thời điểm áp dụng giá mới phải được doanh nghiệp đầu mối công khai trước tối thiểu 30 phút, ghi rõ giờ, phút hiệu lực nhằm tránh việc tăng giá sớm hoặc trì hoãn giảm. Các thông báo, dữ liệu về thời điểm công bố, cập nhật giá và giao dịch liên quan phải được lưu giữ, cấm chỉnh sửa hay xóa.
Dự thảo cũng hướng tới giảm tầng nấc trung gian, tăng quyền chủ động cho thương nhân phân phối và cạnh tranh. Bộ Công Thương đề xuất nâng điều kiện về năng lực cung ứng của doanh nghiệp đầu mối, trong đó yêu cầu đáp ứng tổng nguồn tối thiểu 300.000 m3, tấn mỗi năm, nhằm tái cơ cấu thị trường và bảo đảm nguồn cung xăng dầu.
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