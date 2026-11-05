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Thị trường

Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít

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Từ 15h hôm nay (5/11), giá xăng dầu các loại cùng giảm 180-2.310 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Theo liên bộ, thị trường năng lượng thế giới chịu tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco - tập đoàn dầu khí quốc gia của Arab Saudi.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 3-5/11 giảm ở tất cả mặt hàng. Trong đó, xăng RON95 dùng pha chế E10 RON 95-III còn 113,9 USD một thùng, giảm gần 11%. Dầu diesel giảm nhẹ 0,44%, xuống 163,6 USD một thùng. Dầu mazut hạ xấp xỉ 11,3%, còn 732,8 USD một tấn.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, mỗi lít xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng, xuống 21.150 đồng; E5 RON 92 hạ 2.310 đồng, còn 20.890 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 180-1.970 đồng một lít, kg, trong đó diesel có giá mới 28.690 đồng, mazut 22.000 đồng một kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 700 đồng, dầu mazut 500 đồng một kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng có 3 đợt giảm liên tiếp, trong đó việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ 1/11 giúp mặt hàng này trong nước hạ nhiệt. Tổng cộng, mỗi lít E5 RON 92 giảm hơn 5.100 đồng, E10 RON 95-III hạ gần 4.600 đồng.

Sau điều chỉnh, hiện xăng E10 đang ở ngưỡng ngang đầu tháng 3 - thời điểm vừa xảy ra xung đột Trung Đông.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Từ 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% đến hết tháng 3/2027. Việc giảm thuế giúp giá xăng trong nước giảm 1.575-1.804 đồng một lít, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Xăng sinh học E10 RON 95-III được bán đại trà trên cả nước từ ngày 1/6, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng năng lực 1,41 triệu m3 một tháng. Mức này cao hơn khoảng 0,4 triệu m3 so với nhu cầu tiêu thụ mỗi tháng (khoảng 1 triệu m3).

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/11, Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau 5 tháng, Bộ nhận được 315 ý kiến về xăng E10, chủ yếu trong hai tháng 6 và 7. Hai tháng trở lại đây, ông Thái cho biết, cơ quan này "gần như không nhận thêm phản ánh nào liên quan xăng E10".

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