Tài chính thị trường ngày 5/11: Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại Hà Tĩnh từ 1/1/2027

Lộn xộn trước cổng chợ: Vì sao chuyện cũ nói mãi! 05/11/2026 08:19 Tại nhiều khu vực chợ ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện tùy tiện vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 05/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/11: Đêm và sáng ít mây, không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 04/11/2026 21:51 Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 04/11/2026 19:51 Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Hội nghị toàn quốc tập huấn triển khai cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm 04/11/2026 19:48 Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sử dụng cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 04/11/2026 14:36 Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn 04/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

[Motion graphic] Doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN 03/11/2026 16:56 Nghị định 398/2026/NĐ-CP quy định cụ thể việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, từ điều kiện hưởng ưu đãi, cách xác định doanh thu đến kê khai và điều chỉnh số thuế được giảm.

Hà Tĩnh tập trung cao độ hoàn thiện rà soát vị trí việc làm 03/11/2026 16:52 Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm kỳ vọng trước Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh 03/11/2026 15:30 Trước thềm Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2026, thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng về chính sách hỗ trợ, cơ hội phát triển và cống hiến.

Tiếng chuông dưới chân núi Thiên Nhẫn và ký ức Nguyễn Trãi ở Côn Sơn tự 03/11/2026 14:30 Chùa Côn Sơn xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) không chỉ là chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là chứng tích lịch sử thiêng liêng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Có mưa rào và nắng nhẹ gián đoạn 03/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có nắng nhẹ gián đoạn. Nhiệt độ: 23 - 30°C.

Sắc xanh nơi miền sơn cước 02/11/2026 14:29 Giữa đại ngàn xanh mát, những đồi chè trải dài, vườn bưởi trĩu quả cùng nhịp sống bình yên đang tạo nên diện mạo trù phú, sức sống mới và hấp dẫn riêng cho xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi người trẻ Hà Tĩnh chọn màu áo lính 02/11/2026 10:53 Tại Hà Tĩnh, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào 02/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/11: Ngày nắng ráo, chiều tối và đêm có thể có mưa rào nhẹ; nhiệt độ dao động từ 24 - 31°C.

Sống khỏe cùng BHT: Sốt, đau đầu - Khi nào cần nghĩ đến bệnh não mô cầu? 01/11/2026 10:00 Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Bữa cơm gia đình - Nơi gắn kết tình yêu thương 01/11/2026 08:31 Bữa cơm gia đình trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, sẻ chia và gắn kết yêu thương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Ngày nắng, nhiệt độ đến 31 độ C 01/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/11: Phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm đúng tiến độ 31/10/2026 14:08 Một số địa phương ở Hà Tĩnh đã hoàn thành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các địa phương còn lại đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào, trời nắng gián đoạn 31/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/10: Có mưa rào nhẹ; trưa chiều giảm mây, trời nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Hà Tĩnh tổ chức thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ 30/10/2026 15:03 Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa.

Người dân chung tay giữ gìn những tuyến đường xanh - sạch - đẹp 30/10/2026 14:30 Để duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, người dân Hà Tĩnh thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa và chỉnh trang những hàng rào xanh, tuyến đường hoa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có mưa rào và dông 30/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; nhiệt độ từ 23 - 29°C.

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở 29/10/2026 19:03 Trước yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động kiện toàn đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh 29/10/2026 16:16 Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới 29/10/2026 15:05 Đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

“Mở lối” cho những vùng đất sản xuất kém hiệu quả 29/10/2026 07:52 Từ đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân Hà Tĩnh đã chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông 29/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông; trưa chiều có mưa gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 28 độ C.

Trải nghiệm hái chè bằng máy cắt mini 28/10/2026 07:38 Việc đưa máy hái chè mini vào thu hoạch tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công, đồng thời giúp chè ra búp nhanh hơn, nâng cao năng suất.

Xem thêm