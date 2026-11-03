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Tài chính thị trường ngày 3/11: Giá gas bình 12 kg lên hơn 600.000 đồng

Nhóm P.V
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(Baohatinh.vn) - Từ đầu tháng 11/2026, nhiều thương hiệu gas trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ, đưa giá gas bình 12 kg đến người tiêu dùng lên tối đa 609.000 đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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