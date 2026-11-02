Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

(Baohatinh.vn) - Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa.
Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Áp lực cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. BS.CKI Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết và can thiệp sớm trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dữ liệu số chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối, khai thác hiệu quả. Hà Tĩnh đang làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, điều hành?
Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.