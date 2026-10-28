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Tài chính thị trường ngày 28/10: Giá bạc giảm sâu, về mức 45 triệu đồng/kg

Nhóm P.V
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(Baohatinh.vn) - Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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