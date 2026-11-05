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Giá vàng ở mức thấp, giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh ra sao?

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Giá vàng liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua đã tác động đến tâm lý và xu hướng mua bán của người dân Hà Tĩnh. Các giao dịch lớn thưa vắng, sức mua chủ yếu tập trung ở nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và trang sức.

Cuối tháng 10 vừa qua, thị trường vàng thế giới chứng kiến đợt giảm giá mạnh. Ngày 31/10, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 3.875,53 USD/ounce, thấp nhất trong vòng 1 năm qua. So với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026, kim loại quý đã mất khoảng 30% giá trị.

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Giá vàng liên tục biến động đã tác động đến hoạt động giao dịch tại thị trường Hà Tĩnh.

Theo phân tích của các chuyên gia, áp lực giảm giá xuất phát từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng với đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trước những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trong ngày 30/10 đã lan sang thị trường kim loại quý, gia tăng áp lực giảm giá vàng.

Trong 2 ngày trở lại đây, giá vàng đã có nhịp phục hồi. Cuối chiều 4/11, vàng thế giới trên sàn Kitco niêm yết 4.042 USD/ounce. Đà tăng trở lại được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Trong bối cảnh những bất ổn về chính sách và địa chính trị chưa được giải quyết, vàng tiếp tục được xem là kênh tài sản có khả năng phòng ngừa rủi ro. Động thái tăng này cũng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát.

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Giá vàng niêm yết tại tiệm vàng Thanh Hoa cuối chiều 4/11.

Giá vàng thế giới biến động đã tác động đến thị trường kim quý trong nước và tại Hà Tĩnh. Trong những ngày qua, giá vàng nhẫn 9999 tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuống dưới 13 triệu đồng/chỉ bán ra. Mức thấp nhất được ghi nhận vào ngày 31/10 và 1/11, với giá 12,79 triệu đồng/chỉ bán ra. Trong ngày 3 và 4/11, giá kim loại quý này phục hồi nhẹ theo giá thị trường thế giới. Theo đó, đến chiều 4/11, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 13 triệu đồng/chỉ bán ra và 12,9 triệu đồng/chỉ mua vào, tăng hơn 100 nghìn đồng/chỉ so với sáng cùng ngày.

Tại các cửa hàng vàng, hoạt động mua bán khá trầm lắng, lượng khách giảm đáng kể, không có cảnh đông đúc, chen nhau mua bán như thời điểm vàng tăng nóng. Những giao dịch có giá trị lớn ít xuất hiện cả về chiều mua lẫn chiều bán. Theo các chủ tiệm kim hoàn, sau đợt giảm mạnh cuối tháng 1/2026, giá vàng liên tục biến động, xu hướng là đi xuống. Những thay đổi khó lường về giá khiến khách hàng dè dặt hơn trong quyết định mua bán. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng ở mức khá cao nên một bộ phận người dân ưu tiên lựa chọn kênh gửi tiết kiệm thay vì đưa dòng tiền vào vàng.

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Trang sức là mặt hàng vàng được khách hàng ưu tiên lựa chọn khi giá vàng giảm sâu.

Bà Lê Thị Hà – đại diện Công ty TNHH Vàng bạc Việt Hà (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Giá vàng giảm dần và trong những ngày gần đây đã xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay, khiến lượng khách đến giao dịch giảm đáng kể và hoạt động mua bán diễn ra ổn định hơn. Giao dịch chủ yếu là mua vàng nhẫn với số lượng nhỏ để tích lũy, lựa chọn trang sức như dây chuyền, nhẫn, bông tai, kiềng đeo tay… và vàng làm quà tặng trong các dịp cưới hỏi. Những giao dịch mua bán số lượng lớn nhằm mục đích đầu tư, kiếm lời gần như không có”.

Cùng chung nhận định, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Thanh Hoa (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho hay: “So với đỉnh điểm cuối tháng 1/2026, giá vàng hiện đã giảm khoảng 5 triệu đồng/chỉ. Khi giá vàng tăng cao, nhiều người dân có tâm lý mua bán “lướt sóng” kiếm lời nên lượng khách đông, nhiều khách mua số lượng lớn. Hiện mức giá thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại như trước, thị trường cũng trầm lắng hơn. Khách chủ yếu mua vàng nhẫn số lượng nhỏ như 0,5 - 1 chỉ hoặc mua trang sức”.

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So với mức đỉnh lịch sử 18.000.000 đồng/chỉ vào tháng 1/2026, giá vàng hiện đã giảm 5 triệu đồng/chỉ.

Về phía người mua, mức giá hiện tại được xem là dễ tiếp cận hơn đối với những người có nhu cầu tích lũy vàng. Thay vì phải bỏ ra khoản tiền lớn như thời điểm giá cao, người mua có thể lựa chọn những sản phẩm có trọng lượng nhỏ, phù hợp với khả năng tài chính.

Chị Nguyễn Thị Thương (xã Can Lộc) chia sẻ: “Tôi thường mua vàng để tích lũy lâu dài và cũng từng có thời điểm mua với giá 18 triệu đồng/chỉ. So với trước đây, giá vàng hiện đã giảm khá nhiều, số tiền cần bỏ ra để mua một chỉ vàng cũng thấp hơn. Với mức giá này, tôi thấy việc mua vàng tích lũy hay mua món trang sức cũng dễ dàng hơn”.

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Chị Nguyễn Thị Thương chọn mua vàng trang sức tại tiệm vàng Việt Hà.

Giá vàng giảm tạo thuận lợi cho người mua vào, song lại đặt những người từng mua vàng ở vùng giá cao vào “thế khó” khi có nhu cầu sử dụng tiền mặt. Khoảng cách giữa giá thời điểm mua vào và bán ra khiến quyết định bán vàng trở nên khó khăn.

Chị Trần Thị Hà (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi đang cần tiền nên dự tính bán 1 cây vàng để giải quyết công việc. Nhưng số vàng này trước đây mua với giá gần 16 triệu đồng/chỉ, nay giá giảm xuống thấp hơn nhiều. Nếu bán lúc này thì khoản lỗ khá lớn nên tôi vẫn còn tiếc và muốn chờ thêm, dù chưa biết giá vàng thời gian tới sẽ diễn biến thế nào và bao giờ mới quay trở lại được giá mua ban đầu”.

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Hoạt động mua bán tại các tiệm vàng diễn ra ổn định, lượng khách giảm so với thời điểm vàng tăng nóng.

Những đợt biến động mạnh của giá vàng đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, dè dặt hơn. Trong bối cảnh giá kim loại quý tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế, địa chính trị, xu hướng thị trường vẫn khó dự báo. Khi mặt bằng giá chưa ổn định và khả năng sinh lời còn khó xác định, người dân cần cân nhắc mục đích nắm giữ, khả năng tài chính, thay vì chạy theo những nhịp biến động ngắn hạn của giá vàng.

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Tags:

#giá vàng giảm #thị trường vàng Hà Tĩnh #giao dịch mua bán vàng

Chủ đề Biến động giá vàng

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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