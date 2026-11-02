Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Là lao động tự do, thu nhập chưa ổn định nên anh Lê Văn Nhật (xã Thạch Xuân) luôn cân nhắc các khoản chi tiêu hằng tháng. Thay vì chờ có đủ tiền để mua vàng trọng lượng lớn, anh lựa chọn những sản phẩm vàng mini từ 1-3 phân để dành mỗi khi có khoản tiền nhàn rỗi.

Anh Lê Văn Nhật thường xuyên tích trữ vàng mini hạt đậu.



Anh Lê Văn Nhật chia sẻ: “Với mức thu nhập hiện nay, tôi chưa có điều kiện để tích trữ những loại vàng trọng lượng lớn. Vì vậy, tôi lựa chọn mua vàng hạt đậu để cất dành. Các sản phẩm vàng mini có giá khoảng hơn 1 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng tuỳ thời điểm, phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ như chúng tôi”.

Thực tế, khi giá vàng duy trì ở mức cao, việc mua vàng theo chỉ hoặc lượng đòi hỏi người mua phải có nguồn tài chính tương đối lớn. Với những người mới đi làm, thu nhập còn hạn chế hoặc phải cân đối nhiều khoản chi tiêu, đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Trong khi đó, các sản phẩm vàng mini có trọng lượng nhỏ giúp giảm số tiền cần bỏ ra mỗi lần mua, tạo điều kiện để người tiêu dùng tích lũy từng bước.

Khách giao dịch tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà Thắm (phường Thành Sen).

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng này, các cơ sở kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh cũng chủ động đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra thị trường nhiều dòng vàng có trọng lượng nhỏ, mẫu mã phong phú.

Mẫu vàng mini 1 phân.

Tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà Thắm (phường Thành Sen), bên cạnh những sản phẩm vàng mini quen thuộc như vàng hạt đậu, nhẫn tròn trọng lượng 3 phân, từ tháng 9/2026, cửa hàng giới thiệu thêm dòng vàng tích trữ trọng lượng 1 phân. Sản phẩm được chế tác, thiết kế nhỏ gọn, hướng đến nhóm khách hàng muốn mua vàng với số tiền vừa phải.

Vàng mini 1 phân được cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà Thắm thiết kế bắt mắt, dễ dàng bảo quản.

Chị Bùi Thị Thắm - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hà Thắm (phường Thành Sen) cho biết: “Dòng sản phẩm vàng 1 phân được chế tác từ vàng 9999, ép vỉ. Khách hàng mua đủ 10 miếng có thể đổi thành 1 chỉ nhẫn tròn. Từ khi ra mắt đến nay, sản phẩm được nhiều người trẻ ưa chuộng vì dễ mua và có thể giao dịch tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, dòng nhẫn tròn 3 phân cũng được nhiều khách hàng lựa chọn trong mùa cưới năm nay.”

﻿ Các dòng sản phẩm vàng mini tại cửa hàng PNJ Hà Tĩnh.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy, vàng mini còn thu hút người mua bởi sự đa dạng về kiểu dáng, cách chế tác. Từ những hạt vàng hình đậu, nhẫn tròn đến các sản phẩm tạo hình linh vật, biểu tượng may mắn…người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn theo sở thích. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp sản phẩm thuận tiện trong việc cất giữ, bảo quản và có thể sử dụng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt.

﻿ ﻿ Đa dạng các mẫu vàng mini tại các cửa hàng vàng ở Hà Tĩnh.

Chị Bùi Thị Diệu Huyền - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Mai Xuân (phường Thành Sen) cho biết: "Sau gian thị trường vàng có nhiều biến động, nhu cầu mua vàng để tích lũy tài sản của khách hàng có sự thay đổi. Một bộ phận người mua không còn quá chú trọng hoạt động mua bán trong thời gian ngắn mà quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm phục vụ mục đích tích lũy lâu dài. Ưu điểm của các dòng vàng mini dùng để tích trữ là thường không mất phí gia công, giúp người mua hạn chế chi phí phát sinh. Đây cũng là hình thức tích lũy tương đối thuận tiện, phù hợp với những người muốn dành dụm tài sản từng bước, hướng đến mục tiêu tích trữ lâu dài và an toàn”.

Với trọng lượng nhỏ, mẫu mã đa dạng, vàng mini đáp ứng nhu cầu tích luỹ và sở thích của người tiêu dùng trẻ. Đây cũng là hướng đa dạng hoá sản phẩm của thị trường vàng, phù hợp hơn với khả năng tài chính và nhu cầu của từng nhóm khách hàng.