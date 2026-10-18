Mua bán vàng từ 5 triệu đồng một ngày phải thanh toán không tiền mặt

Quy định nêu tại Nghị định 390, do Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 16/10, sửa một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định 24 và Nghị định 232.

Theo đó, khi mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt như: chuyển khoản, quét mã QR, sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử... Quy định có hiệu lực từ ngày 16/10.

Trước đó, Nghị định 232 quy định các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản. Như vậy, ngưỡng giao dịch bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt giảm 4 lần, từ 20 triệu xuống 5 triệu đồng mỗi ngày.

Người dân mua bán vàng tại một tiệm trang sức tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài thay đổi về thanh toán, Nghị định 390 cũng bãi bỏ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ tại Nghị định 24. Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16/10 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Với những hồ sơ đề nghị cấp mới, bổ sung nhưng chưa được giải quyết, Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng xử lý và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Phí, lệ phí đã nộp, nếu có, được xử lý theo quy định.

Nghị định mới cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài được xem xét cấp phép nhập vàng nguyên liệu. Lượng nhập phải phù hợp với nhu cầu thực hiện hợp đồng gia công và xuất khẩu sản phẩm.

Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm. Việc này căn cứ năng lực sản xuất, thực hiện hợp đồng gia công hoặc xuất khẩu của doanh nghiệp.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu xuất nhập khẩu, mua bán, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu. Dữ liệu này phải được kết nối, cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng, đồng thời kiểm tra, quản lý chất lượng, đo lường với vàng lưu thông trên thị trường.

Các giấy phép xuất nhập khẩu vàng, tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và hạn mức xuất nhập khẩu đã cấp trước 16/10 tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn.