Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thanh toán không dùng tiền mặt

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Hà Tĩnh, đến nay, số người hưởng đã nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của toàn tỉnh là 71.425/71.430 người hưởng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%, dẫn đầu toàn quốc. Số đối tượng đang thực hiện chi trả bằng tiền mặt chỉ còn 5 trường hợp.

Cán bộ BHXH cơ sở Hồng Lĩnh hướng dẫn người dân quy trình nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Đề án 06, Hà Tĩnh đã ghi nhận một số kết quả nổi bật. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, có 591.634 người dân được tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tăng 5.500 trường hợp so với tháng 9/2026 trên tổng dân số thường trú; 251/251 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện đồng bộ liên thông qua BHXH Việt Nam để tích hợp vào VNeID.

Trong phong trào thi đua cao điểm 180 ngày “Làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID”, hiện đã thu thập được thông tin của 28/28 cơ quan, đơn vị, trường học với 10.505 công chức, viên chức, lao động và 5.752 sinh viên; 2 khu kinh tế, 9 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp với 26.053 công nhân...

Thực hiện thư ngỏ “Hưởng ứng ngày Công dân số Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân chủ động sử dụng VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng i-HaTinh; thực hiện giao dịch số an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và không ngừng nâng cao kỹ năng số, chia sẻ, hướng dẫn người thân, cộng đồng cùng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 316.616 GPLX; 253.285 tài khoản an sinh xã hội; 583.184 BHYT; 147.790 BHXH; 88.209 đăng ký xe; 23.606 giấy khai sinh; 956.397 thuê bao di động; 322.119 tình trạng hôn nhân... được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Hà Tĩnh tiếp tục đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có trên 50% dân số trưởng thành cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số.

Quá trình thực hiện chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng; nhận thức, hành động của các cấp, các ngành có sự chuyển biến tích cực; hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn được quan tâm. Nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng ngày càng tốt.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, đề xuất bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết; ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, xây dựng CSDL chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư và các hệ thống dùng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, nhất là nhiệm vụ quá hạn để xác định nguyên nhân, thẩm quyền và cam kết mốc hoàn thành. Tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các chính sách phát triển công dân số; triển khai ứng dụng các dịch vụ số trên VNeID hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp và sự thuận tiện của người dân làm trung tâm.