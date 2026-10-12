Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi tích cực hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam”

(Baohatinh.vn) - Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư ngỏ hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam" của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định. Người đứng đầu chính quyền tỉnh tin tưởng “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.
Ngày 15/10/2026, lần đầu tiên cả nước hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam”. Đây là dịp có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích mỗi người dân chủ động ứng dụng công nghệ, sử dụng các dịch vụ số an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng cuộc sống thuận tiện, an toàn và văn minh hơn.
Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: chủ động sử dụng VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng i-HaTinh; thực hiện giao dịch số an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và không ngừng nâng cao kỹ năng số, chia sẻ, hướng dẫn người thân, cộng đồng cùng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.
Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ, thiết thực hằng ngày: mỗi cán bộ, đảng viên hãy phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong ứng dụng công nghệ số và hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng những tiện ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.
Tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.
Trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
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