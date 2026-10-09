Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Một ca trực của kỹ sư Nguyễn Xuân Long - nhân viên Phân xưởng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) là những giờ theo dõi trên phần mềm, thao tác trên hệ thống. Phần lớn thời gian của anh và đồng nghiệp gắn với màn hình máy tính, những thông số liên tục biến đổi của thiết bị và các tín hiệu cảnh báo được cập nhật theo thời gian thực. Phía sau những thao tác công nghệ ấy là hệ thống vận hành hiện đại của 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Long theo dõi, thao tác và kiểm soát các thông số trên hệ thống trong ca trực.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Long chia sẻ: “Nhiệt điện Vũng Áng I là mô hình tiêu biểu của doanh nghiệp (DN) ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), số hóa vào quy trình sản xuất. Tại Phòng điều khiển trung tâm - “bộ não” của nhà máy, các thông số vận hành của 2 tổ máy được hiển thị 24/24h. Từ đây, những biến động dù rất nhỏ cũng có thể được hệ thống phát hiện và cảnh báo kịp thời, giúp vận hành viên nhanh chóng nhận diện vấn đề, đưa ra phương án xử lý phù hợp. Nhờ hệ thống tự động hóa và giám sát hiện đại, chúng tôi có thể nắm bắt tình trạng thiết bị một cách nhanh chóng, chính xác”.

﻿ ﻿ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I là mô hình tiêu biểu của doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, số hóa vào quy trình sản xuất.

Có thể nói, ở Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, chuyển đổi số đã hiện diện trong từng thao tác của người lao động, từng nhịp vận hành của nhà máy. Từ khâu điều khiển các tổ máy, tiếp nhận nguyên liệu đến theo dõi an toàn, quản lý nhân sự…, các khâu đều được số hóa, tự động hóa. Nhờ đó, nhà máy vận hành an toàn, ổn định, mỗi năm đóng góp hơn 6 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, điều tạo nên thành công cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water là ứng dụng số trong quản lý, chăm sóc khách hàng.

Hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống lọc tổng đầu nguồn và máy lọc nước từ năm 2014, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water (phường Thành Sen) đã xây dựng được lượng khách hàng ổn định, từ hộ gia đình đến DN, cơ sở dịch vụ. Năm 2026, DN tiếp tục mở rộng khách hàng với một số đơn vị như Tập đoàn Sơn Hải (tỉnh Quảng Trị), Nha khoa Mai Hùng Group, Khách sạn Eagle… Bên cạnh chất lượng sản phẩm, điều tạo nên thành công cho DN là ứng dụng số trong quản lý, chăm sóc khách hàng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water sử dụng nền tảng số ở tất cả các khâu từ quản lý khách hàng, kho hàng đến bảo hành, điều hành nhân sự.

Ông Phan Văn Thống - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water cho biết: “DN sử dụng nền tảng số ở tất cả các khâu từ quản lý khách hàng, kho hàng đến bảo hành, điều hành nhân sự. Khi dữ liệu được đưa lên hệ thống, chúng tôi có thể theo dõi từ thiết bị đã lắp đặt, thời điểm thay lõi đến lịch bảo dưỡng để chăm sóc khách hàng một cách chủ động. Ở khâu tư vấn, các ứng dụng được sử dụng để cung cấp thông tin về sản phẩm, giải pháp lọc phù hợp với điều kiện sử dụng của khách hàng”.

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát ứng dụng công nghệ để chế biến sâu sản phẩm từ nguồn nông sản địa phương.

ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG NẰM Ở VIỆC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG BAO NHIÊU PHẦN MỀM, ĐẦU TƯ BAO NHIÊU THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI HAY ĐƯA VÀO BAO NHIÊU CÔNG NGHỆ MỚI, MÀ Ở CHỖ NHỮNG CÔNG CỤ ẤY ĐƯỢC CHUYỂN HÓA THÀNH NĂNG LỰC TẠO RA GIÁ TRỊ. Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hà Tĩnh

Những câu chuyện từ thực tiễn DN cho thấy, KHCN, chuyển đổi số không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đã đi vào thực tiễn hoạt động SXKD. Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Trong bối cảnh cạnh tranh cao, việc đổi mới công nghệ, khai thác dữ liệu, số hóa quy trình là tất yếu để DN có chỗ đứng trên thị trường. Điều quan trọng không nằm ở việc DN sử dụng bao nhiêu phần mềm, đầu tư bao nhiêu thiết bị hiện đại hay đưa vào bao nhiêu công nghệ mới, mà ở chỗ những công cụ ấy được chuyển hóa thành năng lực tạo ra giá trị. Khi được ứng dụng đúng vào sản xuất, quản trị, công nghệ không chỉ giúp DN giảm chi phí, nâng chất lượng, mà còn tạo ra sản phẩm mới, những cách thức kinh doanh mới. Đây cũng là cách DN cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng những thay đổi trong hoạt động SXKD, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh”.

Từ những nhu cầu thực tế của DN, các chính sách hỗ trợ của tỉnh đang được cụ thể hóa theo hướng tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và ứng dụng số. Qua đó, tạo thêm điều kiện để DN đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025.

Đơn cử như thực hiện Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, từ năm 2023-2025, tỉnh đã hỗ trợ 261 DN về đổi mới công nghệ, quản trị chất lượng, thử nghiệm - chứng nhận sản phẩm và tài sản trí tuệ. Trong đó, 6 DN được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền và thiết bị; 2 DN được hỗ trợ chứng nhận DN khoa học và công nghệ; 130 DN áp dụng các hệ thống HACCP, GMP, ISO 9001:2015... Bên cạnh đó, tỉnh duy trì hỗ trợ các dự án đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển khai sản xuất, thương mại hóa.

﻿ Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho thanh niên và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển DN đổi mới sáng tạo với những định hướng, mục tiêu cụ thể. Theo Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 35 DN khoa học và công nghệ, DN đổi mới sáng tạo được hình thành hoặc phát triển ổn định; mỗi năm có ít nhất 20 sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo được thương mại hóa.

Kế hoạch phát triển DN công nghệ số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 cũng đưa ra mục tiêu hình thành 3-5 DN công nghệ số nòng cốt của tỉnh có năng lực phát triển, tích hợp và vận hành nền tảng số, nền tảng dữ liệu, nền tảng AI.

Đề án phát triển DN tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ DN ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất đạt trên 60%.

MỤC TIÊU TỈNH ĐẶT RA ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẠT TRÊN 40%; TRÊN 60% DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ VÀ SẢN XUẤT; HỖ TRỢ TỐI THIỂU 60% DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ THÔNG QUA SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ PHỤC VỤ QUẢN TRỊ, SẢN XUẤT KINH DOANH. Ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng DN và Đầu tư (Sở Tài chính Hà Tĩnh)

Đề án phát triển DN đến năm 2030 của tỉnh cũng đặt ra yêu cầu về xây dựng đội ngũ DN vững mạnh, có năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số. Ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng DN và Đầu tư (Sở Tài chính) cho biết: “Mục tiêu tỉnh đặt ra đến năm 2030, tỷ lệ DN có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%; trên 60% DN ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất; hỗ trợ tối thiểu 60% DN nhỏ và vừa chuyển đổi số thông qua sử dụng các nền tảng số phục vụ quản trị, SXKD. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung hỗ trợ DN cải tiến quy trình, nâng năng suất, tự động hóa, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời, kết nối DN với chuyên gia, đơn vị nghiên cứu và nhà cung cấp giải pháp để lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu, quy mô và khả năng đầu tư”.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh ứng dụng đồng bộ các giải pháp số trong quản trị, sản xuất và phát triển thị trường, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Hiệu quả của đổi mới được thể hiện qua những thay đổi tích cực trong sản xuất, quản trị và thị trường. Với DN Hà Tĩnh, đầu tư cho công nghệ và số hóa quy trình giúp tăng khả năng thích ứng, từ đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị, tạo sức cạnh tranh dài hạn, nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh.

BÀI, ẢNH: NGỌC LOAN

THIẾT KẾ: HUY TÙNG