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PV GAS D hợp tác đưa khí thiên nhiên về Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh

Nam Trung
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(Baohatinh.vn) - PV GAS D và Plaschem Hà Tĩnh ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh, hướng tới cung cấp nguồn năng lượng ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư.

Chiều 13/11, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) và Công ty CP Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh. Theo thỏa thuận, PV GAS D sẽ đầu tư hạ tầng, thiết bị và đường ống, đưa khí đến từng nhà máy trong khu công nghiệp.

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Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc giữa PV GAS D và Plaschem Hà Tĩnh.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh” do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Tham dự có ông Phạm Văn Tình, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

PV GAS D có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối khí, hiện cung cấp nhiên liệu cho hơn 160 nhà máy tại các khu công nghiệp trên cả nước, với sản lượng hơn 1 tỷ Sm³/năm. Trong khi đó, Plaschem Hà Tĩnh đang đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1, quy mô 188,61 ha, tổng vốn khoảng 2.080 tỷ đồng.

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Ông Nguyễn Minh Thức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh và ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc PV GAS D bắt tay hợp tác tại Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc.

KCN Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển chuyên ngành, lấy công nghiệp giấy làm mũi nhọn. Đây là lĩnh vực có nhu cầu lớn về nhiệt và hơi, đòi hỏi nguồn nhiên liệu ổn định. Vì vậy, việc phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu năng lượng của các nhà máy khi đi vào hoạt động.

Tại tọa đàm, ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc PV GAS D đã trình bày giải pháp chuyển đổi năng lượng cho các KCN, KKT trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo đó, phương án cấp khí có thể triển khai theo từng giai đoạn, căn cứ quy mô tiêu thụ và tiến độ đầu tư hạ tầng.

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Ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc PV GAS D trình bày giải pháp chuyển đổi năng lượng tại tọa đàm

Đối với KCN Bắc Hồng Lĩnh, khi những nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động, khí có thể được cấp thông qua trạm tiếp nhận, tái hóa hoặc giảm áp đặt trong khu công nghiệp. Hệ thống sẽ được mở rộng theo nhu cầu thực tế của các nhà đầu tư.

Dự kiến, khi Kho LNG Bắc Trung Bộ của PV GAS đi vào vận hành từ quý I/2030, nguồn cung khí tại chỗ sẽ tạo điều kiện phát triển hệ thống phân phối khí bằng đường ống đến các khu công nghiệp. PV GAS D cũng cung cấp các dịch vụ từ tư vấn kỹ thuật, phân tích hiệu quả kinh tế đến thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

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Hai bên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký.

Theo hợp đồng nguyên tắc, PV GAS D sẽ đầu tư toàn bộ hạ tầng, thiết bị và đường ống phân phối khí, đưa nguồn khí đến từng nhà máy tại KCN Bắc Hồng Lĩnh. Tùy theo đặc thù sản xuất, doanh nghiệp có thể lựa chọn khí thiên nhiên, CNG, LNG hoặc LPG. PV GAS D sẽ khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng phương án cấp khí và dịch vụ năng lượng phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục.

Về phía Plaschem Hà Tĩnh, doanh nghiệp sẽ bố trí quỹ đất xây dựng trạm, hành lang tuyến ống và tạo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Hai bên cũng phối hợp khảo sát nhu cầu năng lượng, bố trí hệ thống phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp và giới thiệu giải pháp năng lượng sạch đến các nhà đầu tư.

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Tags:

#PV GAS D #KCN Bắc Hồng Lĩnh #Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam #Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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