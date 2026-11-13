Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Chiều 13/11, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh". Tham dự có lãnh đạo một số ngành, địa phương và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh khai mạc tọa đàm.

Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế, gồm Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; cùng 9 khu công nghiệp đã được thành lập. Nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 80%, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cùng với quá trình phát triển, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi năng lượng theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, giảm phát thải, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Giám đốc Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trình bày giải pháp chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong KCN, KKT tại Hà Tĩnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá hiện trạng, nhu cầu sử dụng năng lượng và định hướng chiến lược chuyển đổi năng lượng tại các KCN, KKT tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, chú trọng phân tích nhu cầu năng lượng, yêu cầu về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp chuyển đổi năng lượng phù hợp của từng khu vực và từng giai đoạn phát triển của các KCN, KKT; qua đó, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Các đại biểu chia sẻ những giải pháp chuyển đổi năng lượng tại các KCN, KKT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong sử dụng khí thiên nhiên phục vụ hoạt động sản xuất; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm từ khách hàng, doanh nghiệp đang sử dụng các giải pháp năng lượng cũng được trao đổi, thảo luận.

Tọa đàm là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chủ đầu tư hạ tầng, đơn vị cung cấp năng lượng và cộng đồng doanh nghiệp cùng lắng nghe nhu cầu, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng vì sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty CP Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh và Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh.

Dịp này, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ 200 triệu đồng cho 4 phường: Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn và Hải Ninh để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Hai doanh nghiệp ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại KCN Bắc Hồng Lĩnh.