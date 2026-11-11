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Chuyển đổi năng lượng - hướng phát triển bền vững tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

Nam Trung
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(Baohatinh.vn) - Chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp cần hài hòa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và phù hợp thực tiễn. Đây là nội dung trọng tâm tại tọa đàm do Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 13/11.

Theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2005 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi năng lượng cần gắn với yêu cầu duy trì nguồn cung, kiểm soát chi phí và đáp ứng nhu cầu phát triển.

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KKT Vũng Áng ưu tiên các dự án theo hướng trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics...

Tại Hà Tĩnh, mỗi khu kinh tế, khu công nghiệp có quy mô, điều kiện hạ tầng khác nhau; nhu cầu sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp cũng không giống nhau. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp chuyển đổi cần tính đến đặc thù của từng khu vực và từng giai đoạn phát triển.

Vào 14 giờ ngày 13/11/2026, tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại tỉnh Hà Tĩnh”.

Tọa đàm tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Trong đó, các đại biểu sẽ trao đổi về hiện trạng, nhu cầu và định hướng chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

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Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế” vào ngày 13/11/2026 tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh.

Một nội dung đáng chú ý là các giải pháp cung cấp năng lượng, trong đó có khí thiên nhiên; cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp năng lượng và chủ đầu tư hạ tầng nhằm phát triển đồng bộ hệ thống tiếp nhận, phân phối khí.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp trong ứng dụng khí thiên nhiên vào sản xuất và cơ hội hợp tác phát triển năng lượng xanh trên địa bàn cũng sẽ được chia sẻ, thảo luận.

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Khí thiên nhiên là một trong những giải pháp năng lượng được thảo luận tại tọa đàm

Chương trình gồm hai phần: trình bày, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận. Dự kiến, tọa đàm có khoảng 120 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Theo ban tổ chức, tọa đàm là dịp để các bên trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi năng lượng, qua đó góp phần định hình lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của các khu kinh tế, khu công nghiệp Hà Tĩnh.

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Tags:

#Chuyển đổi năng lượng #phát triển bền vững tại các khu kinh tế #khu công nghiệp #Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh #Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2005 của Bộ Chính trị

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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