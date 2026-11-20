(Baohatinh.vn) - Theo xác nhận từ cơ quan quản lý đường bộ và doanh nghiệp, tới sáng 20/11, 2 trạm BOT Bến Thủy - thu hồi vốn cho 2 dự án quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, vẫn chưa được thu phí trở lại.
Các dây chuyền cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa được triển khai đồng thời trên cả hai tuyến. Tùy mức độ hư hỏng từng đoạn tuyến, doanh nghiệp triển khai phương án thay thế một hoặc cả hai lớp bê tông nhựa, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường cũ.
Thời gian qua, dù có nhiều nỗ lực trong khắc phục, sửa chữa hư hỏng, tuy nhiên, với việc Dự án sửa chữa đại tu với tổng kinh phí gần 640 tỷ đồng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên trên 2 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, nhiều vị trí vẫn đang bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng tới an toàn của người và phương tiện qua lại. Trong ảnh: Hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu Già, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026 trong thời hạn 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến tránh TP Vinh và QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Dù đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở và 2 lần xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiến độ và chất lượng sửa chữa của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm ATGT. Tình trạng nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu trong 30 ngày tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và ATGT. Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do.
Theo lý giải của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, việc đại tu cần nguồn vốn lớn, trong khi doanh thu tại 2 trạm BOT Bến Thủy giảm mạnh do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thực hiện giảm tối đa (100%) phí dịch vụ đường bộ cho phương tiện khu vực lân cận trạm thu phí Bến Thủy 1 theo chủ trương của Bộ Xây dựng, cùng sự phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và công trình giao thông kết nối khác được đưa vào khai thác.
Điều này dẫn tới doanh thu bình quân tại dự án giai đoạn năm 2021 – 2025 chỉ đạt 66% so với dự báo trong phương án tài chính. Riêng trong năm 2025 doanh thu chỉ đạt 36% và 9 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 32% so với phương án tài chính. Điều này tạo áp lực đối với việc cân đối dòng tiền, bố trí nguồn vốn thực hiện đại tu.
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