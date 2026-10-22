Mục sở thị điểm quy hoạch dự án bãi chế biến khoáng sản hơn 1,3 triệu m³/năm

Trình phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông lên 6 làn xe 15/10/2026 14:22 Phương án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Bộ Xây dựng làm rõ việc phân chia dự án thành phần, gồm cả 3 đoạn tuyến đã được đầu tư, vận hành khai thác theo phương thức PPP.

Đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh 13/10/2026 08:28 Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hơn 2.370 tỷ đồng tại VSIP Hà Tĩnh 13/10/2026 05:16 Dự án TC APPAREL (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với diện tích sử dụng hơn 238.400 m², nhằm sản xuất các sản phẩm dệt may và bao bì, cho thuê nhà xưởng...

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển 13/10/2026 05:10 Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Hà Tĩnh nâng cao độ tin cậy lưới điện trước mùa mưa bão 12/10/2026 05:05 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm, hiện đại hóa lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh 11/10/2026 14:41 Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sợi Hà Tĩnh vươn ra nhiều thị trường.

Tín dụng hướng mạnh vào sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm 11/10/2026 13:33 Những tháng cuối năm, các ngân hàng ở Hà Tĩnh nỗ lực giảm chi phí vốn, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng nhằm đồng hành với doanh nghiệp, người dân.

Bản lĩnh của những nữ doanh nhân Hà Tĩnh trên thương trường 11/10/2026 07:56 Trên thương trường đầy biến động, các nữ doanh nhân Hà Tĩnh đang khẳng định dấu ấn bằng trí tuệ, bản lĩnh và tư duy đổi mới. Họ không chỉ kiến tạo giá trị kinh tế, tạo việc làm mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Kinh tế tư nhân tại Hà Tĩnh: Từ tăng lượng đến tăng sức bền 10/10/2026 13:36 Kinh tế tư nhân Hà Tĩnh có thêm nhiều doanh nghiệp mới gia nhập nhưng số doanh nghiệp rời thị trường cũng gia tăng. Bài toán đặt ra là làm sao để doanh nghiệp không chỉ ra đời mà còn đủ sức trụ vững và phát triển.

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt 09/10/2026 07:35 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo pháp luật xây dựng, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Công nghiệp khởi sắc, điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng trưởng 18,55% 09/10/2026 06:05 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt hơn 1,5 tỷ kWh, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, phụ tải điện công nghiệp - xây dựng tăng 26,75% cho thấy sự phục hồi, tăng trưởng rõ nét của nền kinh tế địa phương.

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng 09/10/2026 05:19 Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.

Gần 321 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng 08/10/2026 05:05 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Sông Trí với tổng mức đầu tư dự kiến gần 321 tỷ đồng, nhằm tạo quỹ đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

62.000 ôtô điện được sản xuất tại Hà Tĩnh trong 9 tháng 07/10/2026 15:34 Công nghiệp Hà Tĩnh quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với các sản phẩm chủ lực như: thép, ôtô điện, pin, sợi, bia...

Điện lực miền Bắc đầu tư gần 207 tỷ đồng vào 2 dự án truyền tải, phân phối điện ở Hà Tĩnh 06/10/2026 05:08 Các dự án triển khai tại KCN Bắc Thạch Hà và KCN Gia Lách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đầu tàu về nộp ngân sách, giải quyết việc làm 05/10/2026 12:38 Trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.

Vì sao lưới điện do hợp tác xã quản lý chưa thể chuyển giao? 03/10/2026 07:15 Dù người dân mong mỏi, hợp tác xã (HTX) thiết tha bàn giao hệ thống điện xuống cấp cho ngành điện, nhưng tiến độ chuyển giao tại Hà Tĩnh vẫn bị "nghẽn" do vướng mắc về pháp lý, định giá và hoàn vốn.

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn 02/10/2026 13:53 Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm 01/10/2026 12:35 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh 29/09/2026 05:12 35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.

Tăng cường quản lý đô thị tại phường hạt nhân KKT Vũng Áng 28/09/2026 07:48 Nhiều dự án lớn đang triển khai đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh), nhất là kiểm soát vi phạm đất đai, xây dựng và phục vụ giải phóng mặt bằng.

Khu kinh tế Vũng Áng: Những chuyển động mới sau điều chỉnh quy hoạch 27/09/2026 05:20 Sau điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang đón thêm những đề xuất đầu tư mới. Tỉnh cũng đang trình Chính phủ xem xét mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” 26/09/2026 15:39 Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tập huấn chính sách thuế, pháp luật cho doanh nghiệp 25/09/2026 16:56 Gần 50 doanh nghiệp ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) được cập nhật chính sách thuế, pháp luật, qua đó chủ động thực hiện đúng quy định và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh 25/09/2026 15:11 Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn tham quan Khu Kinh tế Vũng Áng 25/09/2026 11:29 Đồng chí Xaysana Khotphouthone - Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn khẳng định sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa về Cảng quốc tế Lào - Việt (Hà Tĩnh).

Tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng 24/09/2026 19:04 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh và địa phương liên quan tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Hà Tĩnh khai thác lợi thế cảng biển, phát triển dịch vụ logistics 24/09/2026 12:31 Sở hữu cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cùng vị trí kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực cảng biển, mở rộng dư địa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.