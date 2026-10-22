Mục sở thị điểm quy hoạch dự án bãi chế biến khoáng sản hơn 1,3 triệu m³/năm

(Baohatinh.vn) - Dự án bãi chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) nhằm bổ sung nguồn cung đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Hiện, toàn bộ diện tích đang được sử dụng ổn định và chưa ghi nhận tranh chấp, một số diện tích trồng keo được người dân chủ động khai thác để sớm đẩy nhanh công tác GPMB cho dự án. Chính quyền địa phương cùng nhà đầu tư cũng phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo đúng quy định.
Cạnh khu vực quy hoạch bãi chế biến là mỏ đá cũ của Công ty TNHH Hùng Bình, đều nằm trong khu vực núi Nắp Trình. Từ đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp đang triển khai các thủ tục để đóng cửa mỏ này.
Hiện còn một phần diện tích đất rừng do BQL rừng phòng hộ Ngàn Sâu quản lý đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lâm nghiệp và đất đai để phục vụ công tác GPMB. Dự án sau khi hoàn tất các thủ tục và đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
UBND xã sẽ tích cực đồng hành cùng nhà đầu tư trong công tác GPMB, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Trong quá trình vận hành, nhà đầu tư cần đặc biệt kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động nổ mìn, khai thác, nghiền sàng cũng như vận chuyển đá. Địa phương cũng mong muốn nhà đầu tư bố trí thời gian vận hành, vận chuyển hợp lý, tránh giờ cao điểm và giờ nghỉ ngơi của người dân, đồng thời chủ động đồng hành cùng xã trong việc nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông kết nối.
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