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Mục sở thị điểm quy hoạch dự án bãi chế biến khoáng sản hơn 1,3 triệu m³/năm

Sĩ Hoàng - Tiến Chung
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(Baohatinh.vn) - Dự án bãi chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) nhằm bổ sung nguồn cung đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

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UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bãi chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực mỏ Nắp Trình, xã Kim Hoa. Dự án có tổng vốn đầu tư là 86,395 tỷ đồng, do Công ty TNHH Hùng Bình (thôn Trường Thuỷ, xã Kim Hoa) làm chủ đầu tư. Công suất chế biến dự kiến tối đa 1.327.500 m³ đá xây dựng nguyên khối/năm.
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Dự án có diện tích đất dự kiến khoảng 9,97 ha, nhằm chế biến đá khai thác từ mỏ (đã hoàn thành đấu giá, có diện tích khai thác hơn 18,3 ha) đều thuộc khu vực núi Nắp Trình. Về hiện trạng và nguồn gốc đất, căn cứ bản đồ địa chính xã Kim Hoa, bản đồ giao đất giao rừng xã Sơn Thủy (cũ) và kết quả đo đạc thực tế, khu đất gồm: đất trồng rừng sản xuất do BQL rừng phòng hộ Ngàn Sâu (hiện giao khoán cho các hộ dân canh tác) và UBND xã quản lý. Phần còn lại là đất trồng cây lâu năm của 1 hộ gia đình, cùng đất giao thông và đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý.
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Hiện, toàn bộ diện tích đang được sử dụng ổn định và chưa ghi nhận tranh chấp, một số diện tích trồng keo được người dân chủ động khai thác để sớm đẩy nhanh công tác GPMB cho dự án. Chính quyền địa phương cùng nhà đầu tư cũng phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo đúng quy định.
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Các hạng mục đầu tư của dự án gồm: trạm cân, nhà bảo vệ, nhà kho, xưởng sửa chữa, cầu rửa lốp xe, khu vực nghiền, xay, sàng, khu chứa sản phẩm và các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt. Thời gian hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, môi trường, GPMB, đất đai và các thủ tục liên quan để được giao đất, cho thuê đất là 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
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Theo nhà đầu tư, khu vực triển khai dự án được quy hoạch bài bản nhằm đảm bảo phù hợp công năng sử dụng với kỳ vọng bổ sung nguồn cung đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
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Trao đổi với PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, ông Đoàn Văn Cầu (người đứng giữa) - Trưởng thôn Trường Thủy (xã Kim Hoa) cho biết: "Người dân địa phương đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, song mong muốn nhà đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về khai thác và chế biến để đảm bảo an toàn môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trong khu vực".
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Cạnh khu vực quy hoạch bãi chế biến là mỏ đá cũ của Công ty TNHH Hùng Bình, đều nằm trong khu vực núi Nắp Trình. Từ đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp đang triển khai các thủ tục để đóng cửa mỏ này.
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Hiện còn một phần diện tích đất rừng do BQL rừng phòng hộ Ngàn Sâu quản lý đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lâm nghiệp và đất đai để phục vụ công tác GPMB. Dự án sau khi hoàn tất các thủ tục và đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND xã sẽ tích cực đồng hành cùng nhà đầu tư trong công tác GPMB, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Trong quá trình vận hành, nhà đầu tư cần đặc biệt kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động nổ mìn, khai thác, nghiền sàng cũng như vận chuyển đá. Địa phương cũng mong muốn nhà đầu tư bố trí thời gian vận hành, vận chuyển hợp lý, tránh giờ cao điểm và giờ nghỉ ngơi của người dân, đồng thời chủ động đồng hành cùng xã trong việc nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông kết nối.

Ông Phan Văn Đoài - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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