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Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt doanh thu 2,81 tỷ USD, đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng.

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Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của Formosa Hà Tĩnh đạt hơn 5,3 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt hơn 5,12 triệu tấn.

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) tiếp tục đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép đạt hơn 5,3 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt hơn 5,12 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 2,81 tỷ USD. Qua đó, Formosa Hà Tĩnh đã đóng nộp vào ngân sách hơn 210 triệu USD (quy đổi theo giá USD hiện tại tương đương hơn 5.300 tỷ đồng).

Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác khi đón 873 lượt tàu ra vào cảng, lượng bốc dỡ khoảng hơn 22,5 triệu tấn.

Hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh vận hành ổn định. Nhà máy nhiệt điện của công ty đã phát khoảng 3,33 triệu MWh điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách, Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng.

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Chủ đề Thu ngân sách

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