Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt doanh thu 2,81 tỷ USD, đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng.
Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) tiếp tục đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh.
Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép đạt hơn 5,3 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt hơn 5,12 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 2,81 tỷ USD. Qua đó, Formosa Hà Tĩnh đã đóng nộp vào ngân sách hơn 210 triệu USD (quy đổi theo giá USD hiện tại tương đương hơn 5.300 tỷ đồng).
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