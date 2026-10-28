Tăng cường “vá lưới”, giữ dòng điện thông suốt dịp cuối năm

Quý IV là giai đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ trên địa bàn bước vào thời kỳ cao điểm. Cùng với đà tăng công suất của các doanh nghiệp, nhà máy, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt cũng gia tăng, nhất là khi thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần. Áp lực phụ tải đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống điện.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống lưới. Những điểm bất thường, vị trí phát nhiệt, nguy cơ quá tải... được đánh giá, xử lý theo mức độ ưu tiên, với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, hạn chế tối đa sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Quý IV, cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh kéo phụ tải điện gia tăng.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, quyết liệt xử lý khiếm khuyết, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thiết bị trên lưới nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ sự cố. Qua kiểm tra định kỳ kết hợp kiểm tra ban đêm tại các trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, đơn vị vừa phát hiện một số điểm phát nhiệt và khiếm khuyết bất thường trên thiết bị. Ngay sau đó, xí nghiệp khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, triển khai xử lý, sửa chữa, thay thế các hạng mục cần thiết. Việc phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết góp phần nâng cao độ tin cậy cấp điện, đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống.

Ông Phan Chí Hoàng, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị hiện quản lý, vận hành 13 trạm biến áp 110 kV và 24 đường dây 110 kV với tổng chiều dài hơn 377 km. Lưới điện qua nhiều dạng địa hình, chịu tác động của thời tiết, sương muối và tình trạng nhiễm mặn tại khu vực ven biển khiến thiết bị có nguy cơ xuống cấp, phát sinh sự cố. Để chủ động ứng phó, đơn vị theo dõi các thông số vận hành thông qua công tơ, đồng hồ đa năng, hệ thống SCADA và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm EVNHES. Các chỉ số như: điện áp, dòng điện… được giám sát chặt nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Việc theo dõi sản lượng, kiểm soát chỉ số tổng nhánh và cân bằng điện năng được thực hiện thường xuyên để kịp thời xác định sai lệch, tổn thất trên thiết bị. Những giải pháp kỹ thuật được triển khai đồng bộ mang lại kết quả tích cực. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tỷ lệ tổn thất điện năng của đơn vị đạt 0,69%, giảm 0,63% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 0,26% so với kế hoạch được giao”.

﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ Nhân viên Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra trạm biến áp và đường dây 110 kV.

Ngoài lưới 110 kV, công tác kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện phân phối được các đơn vị triển khai quyết liệt, nhất là khu vực từng chịu ảnh hưởng thiên tai hoặc phụ tải tăng mạnh.

Tại xã Đức Thọ, trạm biến áp Đức Lập 1 có công suất 250 kVA, cấp điện cho gần 200 khách hàng. Do ảnh hưởng của thiên tai năm 2025, một số cột điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt và thiết bị hư hỏng. Điện lực Đức Thọ đã thay thế cột, sửa chữa đường dây và thiết bị trạm biến áp, củng cố khả năng cấp điện. Trước cao điểm cuối năm, ngành chuyên môn tiếp tục ra quân chỉnh trang lưới điện, tổng kiểm tra các tuyến đường dây, kịp thời khắc phục khiếm khuyết và rà soát tình trạng vận hành của từng thiết bị tại khu vực này.

Nhân viên Điện lực Đức Thọ chỉnh trang lưới điện tại xã Đức Thọ.

Ông Mai Sỹ Ân - Trưởng phòng Kỹ thuật, Điện lực Đức Thọ cho hay: “Khối lượng lưới điện đơn vị quản lý lớn, một số khu vực có bán kính cấp điện xa, thường xuyên ảnh hưởng thiên tai nên công tác kiểm tra, sửa chữa được duy trì thường xuyên. Trên cơ sở theo dõi tình trạng mang tải của đường dây, trạm biến áp và dự báo nhu cầu sử dụng điện dịp lễ, tết, đơn vị chủ động triển khai các giải pháp chống quá tải. Đặc biệt, tại các cụm công nghiệp Thái Yên, Đức Thọ…, nhiều doanh nghiệp, nhà máy đang đẩy mạnh công suất hoạt động. Việc kiểm tra các trạm biến áp và hệ thống đường dây được ngành điện tăng cường nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ quá tải, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất - kinh doanh”.

Ở các điện lực khác, phương án vận hành cũng được xây dựng trên cơ sở dự báo phụ tải, đặc điểm địa bàn và tình trạng thiết bị. Các thiết bị kiểm tra hiện đại như: flycam, camera nhiệt… được tăng cường sử dụng, hỗ trợ phát hiện những điểm bất thường khó nhận biết bằng phương pháp kiểm tra thông thường. Lũy kế 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện gần 1.200 phiên vệ sinh hotline lưới điện trung thế, hơn 700 phiên sửa chữa hotline; cân đảo pha 2.760 lượt trạm biến áp; luân chuyển hơn 370 máy biến áp, đóng điện 146 trạm biến áp nhằm chống quá tải, giảm bán kính cấp điện.

﻿ Các thông số vận hành của lưới điện được theo dõi qua phần mềm.

Ông Đào Anh Phước - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Công ty đã xây dựng phương thức vận hành trong điều kiện bình thường và khi xảy ra sự cố; xác định các tình huống điển hình, chuẩn bị biện pháp xử lý nhanh, hiệu quả. Khi xảy ra sự cố lưới điện hoặc thời tiết diễn biến cực đoan, các đơn vị nhanh chóng phân đoạn, cô lập khu vực bị ảnh hưởng, khôi phục cấp điện cho những khu vực không xảy ra sự cố; đồng thời, huy động nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý hư hỏng, rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp điện. Với tinh thần chủ động, kết hợp giữa kiểm tra truyền thống, ứng dụng công nghệ và chuẩn bị phương án vận hành linh hoạt, ngành điện tiếp tục củng cố độ tin cậy của lưới, hướng tới mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong cao điểm cuối năm”.