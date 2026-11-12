Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Hà Tĩnh được giao đầu tư đoạn cao tốc 15.000 tỷ đồng lên Cửa khẩu Cầu Treo

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở Hà Tĩnh có chiều dài dự kiến 51km, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

bqbht_br_cao-toc-ha-tinh-cau-treo.jpg
Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 85km, được chia thành 2 đoạn tuyến, gồm: Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo, quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Ông Đặng Văn Thành – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay: Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1940 ngày 9/11/2026 về việc giao UBND tỉnh quản lý đoạn tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (điểm đầu kết nối đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có tờ trình số 770 ngày 27/10/2026 đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định giao tỉnh quản lý tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (dự án) để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

bqbht_br_cao-toc-ha-tinh-cau-treo-8814.jpg
Đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có chiều dài dự kiến 51km, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định số 1088 ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng, tuyến đường bộ cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo là quốc lộ được quy hoạch với điểm đầu kết nối đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Trường Lưu, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có quy mô quy hoạch 4 làn xe.

Hiện tại, kết nối độc đạo trên hành lang kinh tế Đông - Tây này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào quốc lộ 8 (QL8) – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, QL8 hiện hữu có hạn chế về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực thông hành. Nhiều đoạn mặt đường hẹp, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở vào mùa mưa lũ gây gián đoạn mạch máu giao thông liên quốc gia.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày càng phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng, việc sớm hình thành tuyến cao tốc có năng lực thông hành lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bảo đảm khai thác an toàn, ổn định là yêu cầu cấp thiết.

Đồng thời, định hướng phát triển hành lang kinh tế Cầu Treo – Vũng Áng, tăng cường kết nối các địa phương của Lào với hệ thống cảng biển, khu kinh tế ven biển và các trung tâm logistics đặt ra yêu cầu sớm triển khai các trục giao thông chiến lược theo quy hoạch.

Việc đầu tư tuyến cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng, giảm áp lực cho QL8, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại và tăng cường liên kết kinh tế quốc tế.

bqbht_br_quoc-lo-8-1-5a.jpg
Quốc lộ 8 hiện vẫn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động nguồn lực đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (dự án nhóm A).

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 834 ngày 9/10/2026 trình Chính phủ, trong đó dự kiến hỗ trợ tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 với mức vốn 7.958 tỷ đồng.

Đối với phần vốn còn lại, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 48 ngày 22/10/2026 thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn; đồng thời giao UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp đầu tư phù hợp; tiếp tục tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương; huy động, cân đối các nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành dự án trọng điểm.

Ngày 30/6/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1088 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đường cao tốc Hà Tĩnh – Cầu Treo được đưa vào quy hoạch với lộ trình từ đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và kết thúc tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có tổng chiều dài khoảng 85km, được chia thành 2 đoạn. Trong đó, đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe, có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Đoạn còn lại từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Đây là đoạn tuyến vừa được Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý, tổ chức đầu tư xây dựng.

Tin liên quan

Tags:

#Cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo #Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu treo #Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh #Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh #Đầu tư cao tốc từ đường Hồ Chí Minh lên Cầu Treo #Hà Tĩnh đầu tư xây dựng cao tốc #Cao tốc đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo #Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh #Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh #Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng

“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng

Công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tiếp tục là hai động lực quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng tích cực. Để duy trì đà tăng trưởng, Hà Tĩnh tiếp tục khơi thông các nguồn lực, tạo thêm những động lực phát triển mới.
Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ: Cần thí điểm và xây dựng lộ trình phù hợp

Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ: Cần thí điểm và xây dựng lộ trình phù hợp

Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ thu hút sự quan tâm của người dân Hà Tĩnh. Đại biểu Quốc hội và người dân cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng lộ trình thí điểm áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ rồi mới tính tới việc triển khai rộng rãi.
Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng

Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng

Từ những quyết sách mới về quy hoạch, mở rộng không gian phát triển, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khu kinh tế này thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực và cả nước.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.
Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Song, kết quả 10 tháng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tạo sức ép trong chặng cuối năm.
Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sợi Hà Tĩnh vươn ra nhiều thị trường.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!