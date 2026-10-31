Đầu tư hơn 3.428 tỷ đồng mở rộng 2 đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 2 đoạn tuyến từ Thạch Hà tới Cẩm Bình và từ Kỳ Văn tới Vũng Áng trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh có chiều dài 45,16km sẽ được mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2 đoạn tuyến được mở rộng gồm đoạn Thạch Hà – Cẩm Bình (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) dài 16,33km và đoạn Kỳ Văn – Vũng Áng (tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ) dài 28,83km. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua xã Thạch Hà và quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình Bộ Xây dựng quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường (nếu có), chuẩn bị mặt bằng thi công, mỏ vật liệu..., theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai dự án.
Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; quản lý chặt chẽ chi phí bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp phát sinh đến hết năm 2025, nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 65 dự án mới. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.
Trước áp lực phụ tải điện tăng cao dịp cuối năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quyết tâm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.
Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.
Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Dự án được quy hoạch gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.
Quy định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp xã trong thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Sau hơn 4 tháng triển khai, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có 18% khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện trực tuyến.
Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.
Khi hoàn thành, hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng, chống lũ, ngăn lũ từ ngoài vào khu vực TP Hà Tĩnh (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khoảng 16.500 ha đất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cũ).
Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.