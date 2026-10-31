Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Đầu tư hơn 3.428 tỷ đồng mở rộng 2 đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 2 đoạn tuyến từ Thạch Hà tới Cẩm Bình và từ Kỳ Văn tới Vũng Áng trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh có chiều dài 45,16km sẽ được mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bqbht_br_quoc-lo-1-ha-tinh-5.jpg
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng chiều dài 45,16km. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ đoạn qua xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_quoc-lo-1-ha-tinh-4.jpg
bqbht_br_4-copy.jpg
2 đoạn tuyến được mở rộng gồm đoạn Thạch Hà – Cẩm Bình (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) dài 16,33km và đoạn Kỳ Văn – Vũng Áng (tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ) dài 28,83km. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua xã Thạch Hà và quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_duong-tranh-tx-ky-anh-3-copy.jpg
2 đoạn tuyến được đầu tư mở rộng nền, mặt đường, các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến hiện tại đang khai thác, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_quoc-lo-1-ha-tinh.jpg
Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.428,25 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.154 tỷ đồng; phần vốn còn lại nếu có nhu cầu sẽ được cân đối, bố trí theo tiến độ dự án. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_giao-thong-tet-binh-ngo.jpg
Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2030. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.
bqbht_br_duong-tranh-tx-ky-anh-5b-copy.jpg
Khi hoàn thành, 2 đoạn tuyến góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên quốc lộ 1, giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành, hiệu quả khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình Bộ Xây dựng quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường (nếu có), chuẩn bị mặt bằng thi công, mỏ vật liệu..., theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai dự án.

Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; quản lý chặt chẽ chi phí bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Tin liên quan

Tags:

#Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 #Nâng cấp quốc lộ 1 #Nâng cấp quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh #Nâng cấp quốc lộ 1 ở Kỳ anh #Nâng cấp sửa chữa quốc lộ 1 #Nâng cấp tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh #Nâng cấp tuyến tránh thị xã Kỳ Anh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách

Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Hà Tĩnh đón 65 dự án đầu tư mới

Hà Tĩnh đón 65 dự án đầu tư mới

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 65 dự án mới. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.
Nông nghiệp Hà Tĩnh: từ những “mầm xanh” đến hệ sinh thái bền vững

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Đồng sâu, đại ngàn "kể" câu chuyện chuyển đổi xanh

Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.
Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Song, kết quả 10 tháng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tạo sức ép trong chặng cuối năm.
Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.
Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ

Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ

Khi hoàn thành, hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng, chống lũ, ngăn lũ từ ngoài vào khu vực TP Hà Tĩnh (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khoảng 16.500 ha đất nông nghiệp và khu dân cư thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cũ).
Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

Những ngày này, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch cam chanh. Cam chín đến đâu được thương lái thu hái đến đó, mang đến niềm vui vào vụ của người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!