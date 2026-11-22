(Baohatinh.vn) - Những vùng nước ven sông, cửa sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang được khai thác theo nhiều hướng mới, từ mở rộng diện tích nuôi tôm đến phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế cao.
Tận dụng lợi thế vùng nước, gia đình ông Bùi Sỹ Liệu ở thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê đã đầu tư 3 ha mặt nước với 4 ao nuôi tôm, kết hợp hình thức nuôi tôm quảng canh và nuôi tôm thâm canh. Cách tổ chức sản xuất linh hoạt giúp gia đình khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, đa dạng phương thức nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Ông Bùi Sỹ Liệu cho biết: “Trước đây, gia đình cũng còn băn khoăn khi đầu tư lớn vì lo ngại ảnh hưởng của mưa lũ, môi trường và việc sản xuất lâu dài. Khi tuyến đê Hữu Phủ hoàn thành, điều kiện sản xuất ổn định hơn, chúng tôi mạnh dạn đầu tư, cải tạo ao hồ và thay đổi cách nuôi để nâng cao hiệu quả".
Bên cạnh nuôi tôm, người dân Thạch Khê còn khai thác lợi thế vùng nước sông Cửa Sót để phát triển các đối tượng nhuyễn thể như hàu, vẹm, ngao. Theo số liệu địa phương cung cấp, xã Thạch Khê có 82 ha nuôi trồng thủy sản trên tổng diện tích quy hoạch 197 ha, đạt 41,6%; sản lượng thu hoạch đạt 590 tấn, trong đó có 70 tấn tôm và 520 tấn nhuyễn thể.
Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng là một trong những hộ mạnh dạn mở rộng mô hình. Từ vài ao nuôi ban đầu, năm nay gia đình đã phát triển lên 6 ao, tổng diện tích hơn 2 ha, thả nuôi hơn 25 vạn con giống. Tôm sinh trưởng tốt, dự kiến cho sản lượng hơn 8 tấn.
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Nuôi thủy sản trên sông tại phường Trần Phú hiện đạt sản lượng khoảng 300 tấn/năm. Địa phương đang xúc tiến phát triển mô hình nuôi hàu, vẹm đen. Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết, địa phương đang phối hợp rà soát, quy hoạch những khu vực đủ điều kiện nuôi trồng; đồng thời kiên quyết đình chỉ các điểm nuôi tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy.
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