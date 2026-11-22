Vinamilk hợp tác đa bên, hướng tới hạ tầng tái chế chia sẻ cho nhiều doanh nghiệp 20/11/2026 15:00 Vinamilk, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) và Tetra Pak Việt Nam vừa công bố hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy thu gom, phân loại và tái chế bao bì sau sử dụng. Từ những kết quả thí điểm ban đầu, hợp tác hướng đến phát triển mô hình có khả năng nhân rộng, từng bước hình thành hạ tầng tái chế dùng chung, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.

Gia tăng giá trị, nâng tầm thương hiệu cam Hà Tĩnh 20/11/2026 14:00 Chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, Hà Tĩnh đang nỗ lực nâng tầm giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, đưa trái cam đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

APEC mở cơ hội để Việt Nam đón vốn chất lượng cao, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 20/11/2026 10:11 APEC 2026 tại Thâm Quyến có thể tạo cơ hội cho Việt Nam thu hút thêm vốn công nghệ cao, đồng thời giúp doanh nghiệp nội tái định vị, tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

2 trạm BOT Bến Thủy vẫn chưa được thu phí trở lại 20/11/2026 08:54 Theo xác nhận từ cơ quan quản lý đường bộ và doanh nghiệp, tới sáng 20/11, 2 trạm BOT Bến Thủy - thu hồi vốn cho 2 dự án quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, vẫn chưa được thu phí trở lại.

Tri ân "sập sàn" từ chăn ga gối đệm Phương Thảo 20/11/2026 08:00 Nhân dịp kỷ 35 năm thành lập, từ ngày 24/11/2026, Showroom Phương Thảo tung siêu ưu đãi nâng cấp không gian phòng ngủ với mức giá chưa từng có.

Tài chính thị trường ngày 20/11: Taxi Mai Linh giảm gần 98% lao động kê khai 20/11/2026 07:45 Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số lao động kê khai của Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% xuống còn 120 người. Biến động này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu taxi lâu năm đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Wintech Global Wood đầu tư nhà máy chế biến gỗ 110 tỷ đồng tại Hà Tĩnh 20/11/2026 05:29 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Wintech Global Wood đầu tư 110 tỷ đồng xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản Wintech tại Khu công nghiệp Gia Lách (xã Nghi Xuân).

Khám phá trại nuôi hơn 400 con nhím ở Hà Tĩnh 20/11/2026 05:05 Từ 50 con nhím giống ban đầu, anh Trần Ngọc Cường (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã phát triển đàn lên hơn 400 con, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 4 xã 19/11/2026 18:03 Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Đảng ủy 4 xã: Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải, Cổ Đạm nhằm nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Rà soát từng dự án, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công 19/11/2026 17:31 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân nguồn vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ.

Hà Tĩnh chuyển lạnh, thị trường thời trang mùa đông bắt đầu “ấm” lên 19/11/2026 15:02 Thời tiết chuyển lạnh kéo theo nhu cầu mua sắm trang phục mùa đông tăng lên. Các cửa hàng tại Hà Tĩnh đã chủ động đa dạng mẫu mã và triển khai nhiều ưu đãi để thu hút khách hàng.

Giá xăng về sát 19.000 đồng một lít 19/11/2026 14:39 Từ 15h hôm nay (19/11), giá xăng dầu các loại cùng giảm 480-1.070 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Sẵn sàng khai hội kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh 19/11/2026 14:25 Với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang sẵn sàng tham gia Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh năm 2026.

Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi - yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp 19/11/2026 14:00 Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, qua đó làm rõ cá nhân thực sự sở hữu, kiểm soát doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh.

Hà Tĩnh thúc đẩy phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị 19/11/2026 10:41 Liên minh HTX Hà Tĩnh định hướng phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm theo mô hình kinh tế tập thể, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Người dân vẫn chủ quan trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 19/11/2026 09:34 Nhiều nông dân ở Hà Tĩnh khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại vẫn thiếu các biện pháp bảo hộ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tài chính thị trường ngày 19/11: Giá vàng thế giới lao dốc mạnh 19/11/2026 07:45 Đồng USD mạnh lên cùng áp lực bán gia tăng đã khiến giá vàng thế giới lao dốc, mất 124 USD/ounce chỉ trong một phiên, xuống còn 3.726 USD/ounce. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 2,5 - 3 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2026 – 2030 19/11/2026 05:05 Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận dự án FDI chất lượng cao.

Khai thác có trách nhiệm, bền vững từ mô hình đồng quản lý nghề cá 18/11/2026 15:18 Hà Tĩnh từng bước nhân rộng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, hướng tới khai thác có trách nhiệm, bền vững.

Trang bị kiến thức phát triển sản phẩm OCOP cho hơn 300 đại biểu 18/11/2026 10:18 Hơn 300 đại biểu là cán bộ cấp xã và chủ thể sản phẩm OCOP được hướng dẫn thực hiện các nội dung về phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp 18/11/2026 09:09 Nhiều tuyến kênh mương xuống cấp đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang huy động nguồn lực kiên cố hóa kênh mương, bảo đảm nước tưới cho đồng ruộng.

Tài chính thị trường ngày 18/11: Giá nhà vượt xa thu nhập, đâu là giải pháp đưa về mức hợp lý? 18/11/2026 07:38 Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí phát triển dự án, mở rộng nguồn cung và hạn chế đầu cơ bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bộ Xây dựng lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm 18/11/2026 05:31 Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra các doanh nghiệp vận tải có kê khai tăng giá cước tại 5 địa phương (trong đó có Hà Tĩnh), đồng thời rà soát việc điều chỉnh giá khi nhiên liệu giảm.

TTA Việt Nam hợp tác với SEWPG phát triển thiết bị điện gió ở Hà Tĩnh 17/11/2026 16:36 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ nghèo ở Thạch Xuân 17/11/2026 15:30 Thông qua buổi tập huấn, các hộ dân xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả từ mô hình giảm nghèo.

Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu và năng lực kinh doanh qua hai bảng xếp hạng năm 2026 17/11/2026 15:00 Vinamilk ghi dấu ấn tại hai bảng xếp hạng doanh nghiệp năm 2026 khi dẫn đầu danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam của Forbes Việt Nam với giá trị thương hiệu khoảng 3,32 tỷ USD, đồng thời có năm thứ 15 liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Nhịp Cầu Đầu Tư. Đặc biệt, Vinamilk là một trong 5 doanh nghiệp được vinh danh trụ hạng bền vững suốt 15 năm, cho thấy sức bền kinh doanh và giá trị thương hiệu được bồi đắp qua nửa thế kỷ phát triển.

Giữ màu xanh cho những cánh rừng đầu nguồn 17/11/2026 14:18 Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong từng nhiệm vụ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết tâm ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, giữ màu xanh cho đại ngàn.

Nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm tiền gửi 17/11/2026 13:59 Bảo hiểm tiền gửi là cơ chế bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, thông qua việc hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi được bảo hiểm khi tổ chức tín dụng gặp rủi ro mất khả năng chi trả hoặc phá sản.

TTA Việt Nam đặt mục tiêu năm 2028 xuất xưởng linh kiện điện gió ở Hà Tĩnh 17/11/2026 13:09 TTA Việt Nam đề xuất hợp tác với đối tác, đẩy nhanh triển khai dự án sản xuất thiết bị điện gió tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), phấn đấu năm 2028 xuất xưởng những sản phẩm đầu tiên.