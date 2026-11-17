Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía các doanh nghiệp có ông Hồ Ngàn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam; ông Trịnh Thanh Giảng - Chủ tịch danh dự kiêm Cố vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam; ông Zhao Wenxuan - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch cấp cao SEWPG, Tổng Giám đốc Công ty SE International Co.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 9/6/2026, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam tại Quyết định số 123/QĐ-KKT. Đây là dự án sản xuất cánh tuabin gió hoàn thiện (công suất 150 bộ/năm) để cung ứng thị trường nội địa và xuất khẩu với tổng vốn đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất dự kiến 26 ha, tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Hiện nay, TTA Việt Nam đang đàm phán với các đối tác nước ngoài để lựa chọn, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và dây chuyền thiết bị. Phương án công nghệ này sẽ làm cơ sở để nhà đầu tư bố trí mặt bằng các hạng mục công trình, hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 và triển khai các thủ tục xây dựng tiếp theo; đồng thời, đề xuất hợp tác đầu tư mới với Tập đoàn SEWPG.

Theo Văn bản số 194/2026/CV-TTA ngày 11/11/2026, TTA Việt Nam và Tập đoàn SEWPG đề xuất hợp tác theo hình thức liên doanh/hợp tác đầu tư, với mục tiêu bổ sung hoạt động sản xuất thiết bị, cấu kiện điện gió, trong đó có lắp ráp tuabin gió vào Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió tại KKT Vũng Áng.

Theo đánh giá, đề xuất phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng và định hướng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch của tỉnh. Quá trình triển khai cần tiếp tục rà soát, bảo đảm phù hợp với chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Ông Zhao Wenxuan – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch cấp cao SEWPG phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Zhao Wenxuan – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch cấp cao SEWPG đã giới thiệu khái quát về quá trình phát triển, quy mô và năng lực của tập đoàn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió, SEWPG hiện là một trong những doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp điện gió Trung Quốc, dẫn đầu thị trường điện gió ngoài khơi Trung Quốc 11 năm liên tiếp, với thị phần trên 30%.

Đại diện SEWPG đánh giá năng lượng xanh, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, đang mở ra dư địa phát triển lớn và trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trên thế giới. Với kinh nghiệm, công nghệ và năng lực sản xuất đã được tích lũy, tập đoàn mong muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh; không chỉ hướng đến cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước mà còn từng bước phát triển hoạt động xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ông Hồ Ngàn Chi – Chủ tịch Công ty TTA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía TTA Việt Nam, ông Hồ Ngàn Chi – Chủ tịch Công ty cho biết, doanh nghiệp đang xúc tiến các thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Tĩnh để tổ chức triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án. Cùng với đầu tư công nghệ, thiết bị, doanh nghiệp sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành nghề ngay tại địa phương, từng bước hình thành nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, vận hành nhà máy. TTA Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 có thể xuất xưởng những sản phẩm đầu tiên tại Hà Tĩnh.

Ông Trịnh Thanh Giảng – Chủ tịch danh dự kiêm Cố vấn TTA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trịnh Thanh Giảng – Chủ tịch danh dự kiêm Cố vấn TTA Việt Nam nhận định, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Việc đầu tư sản xuất cánh tuabin, thiết bị và cấu kiện điện gió tại Hà Tĩnh không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp mà còn góp phần hình thành năng lực sản xuất công nghiệp phục vụ ngành năng lượng tái tạo. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng trong định hướng đưa miền Trung trở thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của cả nước.

Các doanh nghiệp mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hiện thực hóa kế hoạch hợp tác và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đề xuất hợp tác đầu tư trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện gió của các doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của Hà Tĩnh, nhất là mục tiêu xây dựng KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, phát triển công nghiệp thép, chế biến, chế tạo sau thép và logistics.

Đồng chí Phan Thiên Định cho rằng, điện gió là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam cũng như trên thế giới; trong đó, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới, có dư địa lớn. Đồng thời nhấn mạnh, Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tỉnh đánh giá cao định hướng hợp tác giữa TTA Việt Nam và SEWPG, nhất là đề xuất bổ sung hoạt động sản xuất, lắp ráp tuabin gió và thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.

Để sớm đưa dự án vào triển khai thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp xác định cụ thể lộ trình, các mốc tiến độ trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng, tiếp nhận công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định; chủ động rà soát các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các nội dung liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.