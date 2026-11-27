Trao 3.400 con gà tạo sinh kế cho các hộ nghèo xã Thạch Hà 26/11/2026 16:28 Mô hình chăn nuôi gà nhằm hỗ trợ các hộ dân xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát triển sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Giá xăng, dầu cùng giảm 26/11/2026 15:00 Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 50-1.380 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Doanh nghiệp tăng tốc về đích mục tiêu năm 2026 26/11/2026 14:05 Linh hoạt thích ứng trước biến động thị trường, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng trong năm 2027.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 26/11/2026 12:04 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tài chính thị trường ngày 26/11: Vé máy bay Tết về miền Trung tăng cao 26/11/2026 07:44 Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, giá vé nhiều chuyến bay về miền Trung có chuyến đã vượt 5 triệu đồng/chiều, chênh lệch hơn 1 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xử phạt 2.451 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại 26/11/2026 05:20 Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thạch Hà hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà gắn với giảm nghèo bền vững 25/11/2026 15:36 Lớp tập huấn giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Thạch Hà nắm vững kỹ thuật chăn nuôi gà, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Cam giòn Thượng Lộc "đắt hàng" từ vườn đến phố 25/11/2026 14:00 Vào vụ thu hoạch, cam giòn Thượng Lộc ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang hút khách nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước. Từ nhà vườn đến các cơ sở kinh doanh, hoạt động thu hái, đóng gói, vận chuyển diễn ra khẩn trương, tạo nên không khí sôi động của mùa cam được giá.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị 25/11/2026 12:43 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả hợp tác với Công ty CP Nafoods Group và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

8 điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai năm 2026 25/11/2026 10:56 Luật Đất đai năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định mới được áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Đề xuất nghiên cứu đường dây siêu cao áp hơn 1.000 km kéo điện ra Bắc 25/11/2026 10:21 Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều ±800 kV từ duyên hải Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Hồng, với vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD.

Kết nối tiêu thụ, lan tỏa giá trị sản phẩm Hà Tĩnh 25/11/2026 09:53 Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh khép lại với sức mua tích cực, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Sự kiện góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao độ nhận diện và khẳng định vị thế sản phẩm địa phương trên thị trường.

Tài chính thị trường ngày 25/11: Thống nhất chưa tăng trần giá vé máy bay nội địa 25/11/2026 07:45 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất giữ nguyên mức giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Infographic] Giá bán lẻ nước sạch mới nhất trên địa bàn Hà Tĩnh 25/11/2026 05:30 Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định giá bán lẻ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, doanh nghiệp này vừa công bố điều chỉnh giá nước sạch do công ty sản xuất và cung ứng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phường Hoành Sơn tập trung kiểm đếm ngư cụ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 24/11/2026 16:53 Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung kiểm kê, kiểm đếm ngư cụ của các hộ dân liên quan, góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Vinhomes Vũng Áng.

Kỳ vọng sức bật mới từ những dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh 24/11/2026 13:30 Với việc đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Hà Tĩnh sẽ sở hữu hệ thống giao thông đa phương thức hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Hà Tĩnh mở rộng canh tác lúa giảm phát thải trong vụ xuân 2027 24/11/2026 10:25 Vụ xuân 2027, Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa giảm phát thải, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước chuyển đổi phương thức canh tác.

Tài chính thị trường ngày 24/11: Hộ kinh doanh được chọn cách tính thuế từ năm 2027, phương án nào thuận lợi hơn? 24/11/2026 07:45 Từ năm 2027, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Vậy phương án nào có lợi hơn? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dồn sức chặng cuối, tạo đà tăng trưởng 24/11/2026 05:18 Trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho chặng “nước rút”, từ thúc đẩy SXKD, kích cầu tiêu dùng đến tăng tốc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án...

Tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế 23/11/2026 17:14 Cục Thuế triển khai các chính sách đặc thù nhằm xử lý tồn đọng nghĩa vụ thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.