(Baohatinh.vn) - Cùng với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống cảng biển nước sâu, hạ tầng giao thông đang từng bước được hoàn thiện, tạo thêm động lực phát triển cho KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông khu kinh tế. Dự án có tổng chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến.
Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km. Tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa dài 8,55 km. Hiện dự án đã đạt 90% tiến độ, đang tiến hành thảm các đoạn tuyến cuối để hoàn thiện vào cuối năm 2026.
Giao thông thuận lợi là một trong những điều kiện quan trọng để KKT Vũng Áng thu hút đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ cho các dự án đầu tư, phát triển.
Việc các tuyến giao thông trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa trong KKT Vũng Áng. Hệ thống đường sá rộng rãi, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp và cảng biển sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Đặc biệt, đây là điều kiện thuận lợi để các dự án của Tập đoàn Vingroup triển khai thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo động lực thu hút thêm các nhà đầu tư đến với địa bàn.
Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng
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