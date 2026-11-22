Nhân viên BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh trực tiếp tư vấn sản phẩm tín dụng đến khách hàng tiểu thương.

Những ngày này, chị Phan Thị Thùy - chủ cửa hàng tạp hóa Thùy Long (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen) đang tính toán nguồn vốn để nhập thêm hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Từ bánh kẹo, nước giải khát đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lượng hàng dự trữ đều cần tăng lên để đáp ứng nhu cầu của khách. Tuy nhiên, việc nhập hàng với số lượng lớn trong cùng thời điểm cũng tạo áp lực không nhỏ lên nguồn vốn kinh doanh.

Chị Phan Thị Thùy chia sẻ: “Hằng năm, vào dịp cuối năm, cửa hàng chúng tôi luôn cần nguồn vốn lưu động để nhập hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của khách hàng và chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán. Thời điểm này, nhiều mặt hàng tiêu thụ nhanh, phải liên tục bổ sung nguồn hàng; trong khi nguồn vốn kinh doanh chủ yếu xoay vòng từ tiền bán hàng nên đôi lúc gặp áp lực. Hiện nay, tôi có nhu cầu vay thêm khoảng 200 triệu đồng. Vì vậy, tôi mong muốn tiếp cận được nguồn vốn với thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh để chủ động nhập hàng, nắm bắt cơ hội kinh doanh trong mùa cao điểm”.

Việc được tiếp cận nguồn vốn lưu động thông qua tín chấp sẽ giúp khách hàng chủ động bổ sung hàng hóa, xoay vòng dòng tiền, nắm bắt cơ hội kinh doanh cao điểm dịp cuối năm.

Cũng trong thời điểm này, bà Đặng Thị Tuyết - chủ cửa hàng hoa quả Tuyết Hùng (đường Lê Hiếu, phường Thành Sen) đang bước vào giai đoạn cao điểm nhập hàng. Đây là thời điểm nhiều nhà vườn vào vụ thu hoạch cam, nguồn cung phong phú, trong khi nhu cầu tiêu thụ hoa quả trên thị trường tăng mạnh. Để đáp ứng thị hiếu khách hàng, cơ sở phải tăng lượng hàng nhập, đa dạng chủng loại và duy trì nguồn cung thường xuyên. Hiện nay, bà Tuyết đã sử dụng dịch vụ thẻ của BIDV để phục vụ hoạt động giao dịch, thanh toán trong kinh doanh.

Bà Đặng Thị Tuyết chia sẻ: “Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hoa quả tăng, các nhà vườn cũng bước vào mùa thu hoạch nên cơ sở có nhiều cơ hội mở rộng nguồn hàng. Tuy nhiên, muốn chủ động lấy hàng, nhất là những lô hàng số lượng lớn, cần có nguồn vốn đủ mạnh. Đặc thù kinh doanh hoa quả là dòng tiền thu - chi liên tục, vốn phải luân chuyển thường xuyên để nhập hàng và thanh toán cho các nhà vườn. Vì vậy, tôi mong muốn được tiếp cận khoản vay tín chấp với thủ tục thuận tiện để có thêm vốn xoay vòng, kịp thời nhập hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Bà Đặng Thị Tuyết - chủ cửa hàng hoa quả Tuyết Hùng (phường Thành Sen) tìm hiểu sản phẩm Smart Merchant Credit, cho vay tín chấp online tự động trên BIDV SmartBanking.

Nắm bắt nhu cầu tiếp cận vốn của nhóm khách hàng tiểu thương, từ ngày 19/10/2026, BIDV chính thức triển khai sản phẩm Smart Merchant Credit, cho vay tín chấp online tự động trên toàn hệ thống. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện có thể được cấp hạn mức thấu chi tối đa 200 triệu đồng, không cần tài sản bảo đảm, thời hạn cấp hạn mức tối đa 12 tháng.

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là quy trình đăng ký, xét duyệt và giải ngân được thực hiện trên nền tảng số BIDV SmartBanking. Thay vì phải đến ngân hàng giao dịch trực tiếp, khách hàng có thể hoàn tất các bước từ đăng ký vay, xác thực thông tin điện tử đến ký hợp đồng bằng chữ ký số ngay trên ứng dụng. Kết quả phê duyệt được thông báo qua ứng dụng hoặc email. Theo quy trình của BIDV, thời gian xử lý hồ sơ không quá một ngày làm việc, tùy thuộc vào dữ liệu và hệ thống liên quan.

Để được xem xét cấp hạn mức, khách hàng phải là chủ hộ kinh doanh, có doanh thu từ hoạt động kinh doanh chuyển qua tài khoản hộ kinh doanh mở tại BIDV và sử dụng dịch vụ BIDV SmartBanking. Bên cạnh đó, khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí về lịch sử tín dụng, doanh số giao dịch và xếp hạng tín dụng theo quy định của ngân hàng. Cụ thể, doanh số bình quân trong 3 tháng gần nhất phải đạt tối thiểu 25 triệu đồng/tháng, với ít nhất 50 giao dịch ghi có mỗi tháng; số dư CASA bình quân trên các tài khoản thanh toán cá nhân của chủ hộ kinh doanh đạt tối thiểu 5 triệu đồng/tháng.

Thông qua sản phẩm Smart Merchant Credit, BIDV mong muốn tạo thêm kênh tiếp cận vốn thuận tiện, giúp khách hàng chủ động hơn về kế hoạch tài chính.

Ông Dương Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Khách hàng cá nhân I, Tổ trưởng Tổ Ngân hàng số (BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Những tháng cuối năm, nhu cầu bổ sung vốn lưu động của tiểu thương, hộ kinh doanh thường tăng cao. Thông qua sản phẩm Smart Merchant Credit, BIDV mong muốn tạo thêm kênh tiếp cận vốn thuận tiện, giảm bớt các thủ tục giao dịch trực tiếp, giúp khách hàng chủ động hơn về thời gian và kế hoạch tài chính. Hiện nay, việc triển khai đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, giúp ngân hàng đồng hành sâu sát hơn với khu vực kinh tế hộ gia đình. Chúng tôi tiếp tục bố trí cán bộ kết nối với khách hàng, tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện các điều kiện cần thiết, tiếp cận sản phẩm vay phù hợp, qua đó đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ nhu cầu sản xuất, kinh doanh”.

Sau hơn 1 tháng triển khai, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiếp cận hơn 3.000 khách hàng là tiểu thương, hộ kinh doanh; trong đó, 1.276 khách hàng được giải ngân thành công với tổng hạn mức hơn 200 tỷ đồng.

Với kết quả bước đầu, sản phẩm Smart Merchant Credit cho vay tín chấp không chỉ bổ sung nguồn vốn lưu động kịp thời, giúp tiểu thương chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh cuối năm mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Qua đó, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khu vực kinh tế hộ gia đình, đưa dòng vốn tín dụng đến gần hơn với các hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển.