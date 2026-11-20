(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Wintech Global Wood đầu tư 110 tỷ đồng xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản Wintech tại Khu công nghiệp Gia Lách (xã Nghi Xuân).
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 24/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản Wintech do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Wintech Global Wood thực hiện. Tổng vốn đầu tư dự án là 110 tỷ đồng, trong đó vốn huy động 88 tỷ đồng, chiếm 80%.
Dự án được triển khai tại lô CN-27 và CN-28, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, với diện tích sử dụng đất 36.762,4 m² (hơn 3,67 ha).
Nhà máy được định hướng sản xuất các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, gồm ván bóc, ván ép (gỗ dán) và nhiên liệu sinh khối từ phụ phẩm gỗ. Công suất thiết kế đạt 20.000 m³ ván bóc/năm, 20.000 m³ ván ép/năm và 10.000 tấn sản phẩm sinh khối/năm. Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 8.000 m² nhà xưởng để cung cấp dịch vụ cho thuê.
Với quy mô và định hướng sản xuất trên, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, đa dạng hóa sản phẩm chế biến lâm sản, đồng thời tận dụng phụ phẩm để sản xuất nhiên liệu sinh khối, hạn chế lãng phí tài nguyên.
Theo tiến độ được chấp thuận, toàn bộ dự án phải hoàn thành trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến hết ngày 25/10/2060.
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