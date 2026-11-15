Tăng tốc thi công đường Hàm Nghi kéo dài

(Baohatinh.vn) - Khi hoàn thành, đường Hàm Nghi kéo dài sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị ở Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.
Những ngày này, trên công trường dự án Đường Hàm Nghi kéo dài không khí lao động hết sức khẩn trương. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị chia 11 mũi thi công trên toàn tuyến với các công đoạn như đắp lề đường, lắp đặt rãnh dọc, thi công bó vỉa và các hạ tầng kỹ thuật khác.
Tại vị trí cầu Rào Con dài 45m, việc thi công cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang cho lắp đặt hệ thống lan can cầu và công tác hoàn thiện.
Đối với đoạn tuyến dài hơn 2km đã bàn giao giai đoạn năm 2022 - 2023, nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 2 lớp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.
Dự án được khởi công tháng 11/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án phải gia hạn tiến độ đến 31/12/2026.
Các tốp công nhân đang triển khai hạng mục lát vỉa hè tại Dự án đường Hàm Nghi kéo dài.
Chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp cần hài hòa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và phù hợp thực tiễn. Đây là nội dung trọng tâm tại tọa đàm do Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 13/11.
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