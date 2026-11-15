Tăng tốc thi công đường Hàm Nghi kéo dài

Chuyển đổi năng lượng - hướng phát triển bền vững tại các khu kinh tế, khu công nghiệp 11/11/2026 15:59 Chuyển đổi năng lượng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp cần hài hòa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và phù hợp thực tiễn. Đây là nội dung trọng tâm tại tọa đàm do Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 13/11.

Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng 11/11/2026 05:15 Trong 10 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt doanh thu 2,81 tỷ USD, đóng nộp ngân sách hơn 5.300 tỷ đồng.

Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc: Nhóm khách hàng nào hưởng lợi? 08/11/2026 05:05 Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh xuống còn 5 bậc, đồng thời giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, giúp phần lớn gia đình ở Hà Tĩnh giảm chi phí tiền điện.

Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát 06/11/2026 15:15 Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ ngày 1/11/2026. Điều chỉnh này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh tiết giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Dồn sức giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư ở Vũng Áng 06/11/2026 09:29 Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư tại TDP Trường Sơn.

Hà Tĩnh chấp thuận VinEnergo đầu tư trạm biến áp 220kV Vũng Áng 2 06/11/2026 05:08 Dự án có tổng vốn dự kiến 456 tỷ đồng, công suất 500MVA, góp phần bảo đảm nguồn điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, trong đó có Tổ hợp gang thép VinMetal ở Hà Tĩnh.

Kỳ vọng khi 2 tuyến tránh QL 1 ở Hà Tĩnh được mở rộng lên 4 làn xe cơ giới 04/11/2026 10:00 Việc đầu tư mở rộng 2 tuyến tránh góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên quốc lộ 1, giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành, hiệu quả khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Nhiệt điện Vũng Áng 1 quyết tâm chinh phục mục tiêu 7,4 tỷ kWh điện 03/11/2026 13:47 Từ kế hoạch sản xuất 6,5 tỷ kWh điện ban đầu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đã điều chỉnh mục tiêu điện thương phẩm năm 2026 lên 7,4 tỷ kWh điện trước yêu cầu huy động cao của hệ thống điện quốc gia.

“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng 02/11/2026 05:20 Công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tiếp tục là hai động lực quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng tích cực. Để duy trì đà tăng trưởng, Hà Tĩnh tiếp tục khơi thông các nguồn lực, tạo thêm những động lực phát triển mới.

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt được vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín" 01/11/2026 09:00 Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (Hà Tĩnh) là 1 trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc được vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ: Cần thí điểm và xây dựng lộ trình phù hợp 31/10/2026 15:08 Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ thu hút sự quan tâm của người dân Hà Tĩnh. Đại biểu Quốc hội và người dân cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng lộ trình thí điểm áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ rồi mới tính tới việc triển khai rộng rãi.

Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng 31/10/2026 09:30 Từ những quyết sách mới về quy hoạch, mở rộng không gian phát triển, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khu kinh tế này thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực và cả nước.

Vũng Áng dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 29/10/2026 09:00 Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Tăng cường “vá lưới”, giữ dòng điện thông suốt dịp cuối năm 28/10/2026 13:51 Trước áp lực phụ tải điện tăng cao dịp cuối năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quyết tâm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42% 28/10/2026 08:32 Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.

Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích" 27/10/2026 14:01 Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Song, kết quả 10 tháng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tạo sức ép trong chặng cuối năm.

Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm 26/10/2026 14:00 Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.

Bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp 26/10/2026 09:08 Nhu cầu nước sạch tăng cao đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng cấp nước tại Hà Tĩnh. Nhiều dự án đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp.

Điều chỉnh quy mô dự án KCN Vinhomes Vũng Áng lên trên 23,4 nghìn tỷ đồng 26/10/2026 05:08 Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) được điều chỉnh mở rộng quy mô lên 1.458,6 ha, với tổng mức đầu tư trên 23,4 nghìn tỷ đồng.

Phát huy sáng kiến, nâng tầm vận hành lưới điện Hà Tĩnh 24/10/2026 14:55 Từ những khó khăn trong thực tiễn công việc, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã biến ý tưởng thành những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, vận hành lưới.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra thiếu điện 23/10/2026 09:11 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện giai đoạn 2027-2030; trong đó, nhiều nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong tháng 10 và tháng 12/2026.

Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp thứ 3 ở vùng biên Hà Tĩnh 22/10/2026 16:00 Sau 2 trường học vùng biên đã đưa vào sử dụng, hiện nay, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Dồn sức cho tăng trưởng kinh tế chặng “nước rút” 22/10/2026 14:27 Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và khai thác dư địa tăng trưởng tại từng địa bàn, lĩnh vực.

Mục sở thị điểm quy hoạch dự án bãi chế biến khoáng sản hơn 1,3 triệu m³/năm 22/10/2026 09:02 Dự án bãi chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) nhằm bổ sung nguồn cung đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Tổ máy 1 “trở lại đường đua”, tiếp sức Nhiệt điện Vũng Áng 1 về đích kế hoạch năm 21/10/2026 13:09 Sau hơn một tháng trung tu, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đã hòa lưới trở lại, bổ sung nguồn điện cho hệ thống và tạo động lực để nhà máy sớm về đích mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện trong quý IV/2026.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút" 20/10/2026 13:42 Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.

Ngày đầu tạm dừng thu phí ở 2 trạm BOT Bến Thủy 20/10/2026 11:02 Sáng 20/10, Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 chính thức tạm dừng thu phí trong thời gian 30 ngày theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam.

Biến mái nhà xưởng thành nguồn lực xanh 20/10/2026 09:56 Với lợi thế diện tích mái nhà xưởng lớn, Hà Tĩnh có nhiều cơ hội khai thác năng lượng sạch từ điện mặt trời mái nhà.

Gỡ “nút thắt” thủ tục giải thể cho doanh nghiệp Hà Tĩnh 19/10/2026 08:26 Nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục giải thể do thiếu hồ sơ. Việc tháo gỡ những khó khăn này cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng.