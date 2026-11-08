Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc: Nhóm khách hàng nào hưởng lợi?

Theo phương án điều chỉnh tại Quyết định số 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/11/2026, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), giảm 2% so với trước.

Biểu giá điện sinh hoạt mới được áp dụng như sau: bậc 1 dành cho 100 kWh đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ 101 - 200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ 201 - 400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ 401 - 700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh và bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Điểm đáng chú ý là việc thay đổi cấu trúc các bậc giá kết hợp giảm giá điện bình quân sẽ tạo ra tác động khác nhau tùy theo mức tiêu thụ của từng hộ gia đình.

Từ ngày 1/11/2026, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Theo tính toán tại một số mốc tiêu thụ điện, các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt dưới 903 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện. Cụ thể: khách hàng sử dụng sản lượng điện 400 kWh/tháng sẽ giảm được 76.700 đồng/tháng, mức 500 kWh/tháng sẽ giảm được 77.100 đồng/tháng, mức 600 kWh/tháng sẽ giảm được 77.500 đồng/tháng, mức 700 kWh/tháng sẽ giảm được 77.900 đồng/tháng.

Ngược lại, nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ 903 kWh/tháng trở lên sẽ phải trả thêm tiền điện do cơ cấu biểu giá mới. Cụ thể, hộ tiêu thụ 1.000 kWh/tháng sẽ tăng 37.300 đồng/tháng, trong khi hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng sẽ tăng 421.300 đồng/tháng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện quản lý, bán điện cho hơn 430.000 khách hàng sinh hoạt.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện quản lý, bán điện cho hơn 430.000 khách hàng sinh hoạt, chiếm tỷ lệ 87,8%/tổng số khách hàng toàn công ty.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Theo tính toán của đơn vị, những khách hàng sử dụng điện dưới ngưỡng 903 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện; trong khi nhóm sử dụng từ mức này trở lên sẽ trả chi phí cao hơn so với biểu giá cũ. Toàn tỉnh hiện chỉ có khoảng 3.000 khách hàng sử dụng từ 903 kWh/tháng trở lên, chiếm tỷ lệ 0,7%/tổng số khách hàng. Như vậy, phần lớn hộ sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được hưởng lợi từ chính sách điều chỉnh giá mới”.

Với những gia đình có mức tiêu thụ điện ở ngưỡng trung bình, khoản tiết kiệm tuy không quá lớn nhưng sẽ góp phần giảm áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu còn biến động. Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Nghi Xuân) sử dụng bình quân 500 kWh điện/tháng. Chị Nguyệt chia sẻ: “Với sản lượng điện sử dụng của gia đình tôi, tiền điện hằng tháng sẽ giảm so với trước. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, giá cả hàng hóa thiết yếu tăng, việc giảm chi phí tiền điện cũng giúp chúng tôi có thêm khoản tiết kiệm cho sinh hoạt”.

Phần lớn hộ sử dụng điện sinh hoạt tại Hà Tĩnh sẽ được hưởng lợi từ chính sách điều chỉnh giá mới.

Nếu phần lớn hộ gia đình được hưởng lợi thì nhóm tiêu thụ điện lớn lại đứng trước "bài toán" kiểm soát chi phí. Đặc biệt, với những gia đình thường xuyên sử dụng từ 900 kWh/tháng trở lên, việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt và đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng đang trở thành nhu cầu thực tế.

Chị Nguyễn Thị Thương (phường Thành Sen) cho biết: “Là gia đình có nhiều thế hệ chung sống nên chúng tôi sử dụng nhiều thiết bị có công suất cao như: điều hoà, bếp từ, lò vi sóng, máy sấy quần áo... Trước đây, gia đình tôi thường sử dụng từ 800 - 1.000 kWh điện/tháng. Sau khi tìm hiểu biểu giá mới, tôi thấy việc duy trì mức tiêu thụ cao có thể khiến hóa đơn điện tăng. Vì vậy, tôi đã chủ động nhắc nhở các thành viên trong gia đình thay đổi thói quen sử dụng điện như: tắt thiết bị khi không cần thiết, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp... để giảm sản lượng điện tiêu thụ. Đây cũng là cách để hạn chế chi phí phát sinh khi biểu giá điện mới được áp dụng”.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp người dân chủ động nguồn điện mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Trước những thay đổi của biểu giá điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng chủ động điều chỉnh phương thức sử dụng năng lượng điện.

Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao đổi: “Để kiểm soát chi phí tiền điện trước những thay đổi của biểu giá mới, mỗi gia đình cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế vận hành cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn, cài đặt điều hòa từ 26-27 độ C trở lên. Đặc biệt, khuyến khích các hộ gia đình nên nghiên cứu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện sử dụng điện thực tế. Đây không chỉ là giải pháp giúp giảm chi phí trong dài hạn, tăng khả năng tự chủ nguồn điện cho hộ gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia, nhất là vào các khung giờ cao điểm”.

Việc rút gọn biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc không chỉ thay đổi cách tính tiền điện mà còn tạo ra động lực để các hộ gia đình xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Với những gia đình sử dụng điện ở mức thấp và trung bình, chính sách mới mang lại cơ hội giảm chi phí. Trong khi đó, các hộ tiêu thụ điện lớn cần chủ động tính toán, sử dụng điện hợp lý và cân nhắc những giải pháp năng lượng phù hợp. Về lâu dài, tiết kiệm điện không chỉ là cách giảm hóa đơn hằng tháng mà còn là lựa chọn cần thiết để mỗi gia đình sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.