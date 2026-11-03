Nhiệt điện Vũng Áng 1 quyết tâm chinh phục mục tiêu 7,4 tỷ kWh điện

Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 9/2026, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt 85.595MW. Để hoàn thành mục tiêu tối thiểu 88.165 MW vào cuối năm, hệ thống cần bổ sung thêm 2.570 MW công suất nguồn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại, ngành điện còn phải chủ động chuẩn bị nguồn nước cho sản xuất thủy điện trong mùa khô năm 2027. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cân đối cung – cầu điện, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào cuối năm.

Đây cũng là cơ hội để Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) phát huy năng lực sản xuất, gia tăng sản lượng điện thương phẩm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

﻿ ﻿ ﻿

Kỹ sư theo dõi các thông số vận hành 2 tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Bùi Văn Nam - Trưởng ca vận hành, Phân xưởng vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: "Hiện nay, các nhà máy thủy điện đang tích nước để phục vụ phát điện cho năm 2027, theo đó Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được huy động với công suất tối đa. Cùng với nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng mạnh vào dịp cuối năm, thời tiết năm nay cũng diễn biến khó lường, nền nhiệt duy trì ở mức cao khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng đột biến. Một thuận lợi khác là giá biên thị trường điện hiện ở mức 1.725,2 đồng/kWh - mức giá cao trên thị trường phát điện cạnh tranh nên nhà máy tăng cường các giải pháp để duy trì ổn định dây chuyền sản xuất, tăng doanh thu. Theo đó, mỗi ngày đơn vị sản xuất 27 triệu kWh điện, tiêu thụ hơn 12.000 tấn than".

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động các giải pháp nhằm duy trì ổn định dây chuyền sản xuất điện.

Ông Thái Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho hay: "Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt 6,238 tỷ kWh điện, doanh thu đạt 11.679 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 318 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng điện của nhà máy tăng 21%, doanh thu tăng 22%. Đáng chú ý, từ mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh điện được xây dựng từ đầu năm, trước yêu cầu huy động cao của hệ thống, nhà máy đã điều chỉnh kế hoạch điện thương phẩm cả năm lên 7,4 tỷ kWh điện. Từ đây không chỉ tăng nguồn thu cho đơn vị mà còn góp phần thúc đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh”.

﻿ ﻿ ﻿ Cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh kéo phụ tải điện tăng cao dịp cuối năm.

Hai tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Khi hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp bước vào cao điểm, nhu cầu điện dự kiến tiếp tục gia tăng, đòi hỏi các nguồn phát phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Để tận dụng cơ hội này, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản trị vận hành.

Trọng tâm là thực hiện nghiêm công tác bảo trì, bảo dưỡng, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm độ khả dụng của các tổ máy; tăng cường thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Ngoài ra, nhà máy kiểm soát tốt các định mức kinh tế - kỹ thuật, giảm suất tiêu hao than/dầu, tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường điện; phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất.

﻿ Tàu vào nhập than tại cầu cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện, tương ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng 780.000 tấn than. Đây là khối lượng nhiên liệu lớn, đòi hỏi công tác điều phối, tiếp nhận và dự trữ phải được triển khai chủ động, khoa học, bảo đảm không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến vận hành các tổ máy.

Ông Vũ Trần Thanh Hải - Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) thông tin: "Nhà máy đã chủ động phối hợp với Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phương án cung cấp than ổn định, bảo đảm nhiên liệu phục vụ vận hành các tổ máy an toàn, liên tục. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nhà máy tăng cường đón các tàu vào cảng nhập than. Sự chủ động trong bảo đảm nhiên liệu, kết hợp với năng lực vận hành và công tác quản trị kỹ thuật, tạo nền tảng quan trọng để nhà máy duy trì sản lượng điện thương mại cao trong giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm”.