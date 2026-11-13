Công ty Điện lực Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp với 6 xã

Toàn cảnh lễ ký kết.

Chiều 13/11, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh và đảng ủy các xã: Cẩm Xuyên, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Thiên Cầm, Yên Hòa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực, đầu tư xây dựng công trình điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm điện, cung cấp dịch vụ điện và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại biểu dự lễ ký kết.

Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Cẩm Xuyên chủ động phối hợp với UBND 6 xã trong phát hiện, kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn điện và bảo vệ công trình điện lực; rà soát, đánh giá, xác định các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn xã ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực; thực hiện phát quang hành lang lưới điện đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão; tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề trọng tâm, cấp bách.

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật trong quản lý, vận hành, sửa chữa, đầu tư, xây dựng và bảo vệ công trình điện lực; cung cấp các dịch vụ điện, dịch vụ khách hàng trên địa bàn các xã đảm bảo hiệu quả; tuyên truyền, kiểm tra sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà theo kế hoạch được giao.

Đảng ủy 6 xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã và hệ thống chính trị địa phương thông tin cho điện lực để có kế hoạch đầu tư trạm biến áp, đường dây cấp điện kịp thời khi trên địa bàn xã có phát sinh dự án hoặc nhu cầu tiêu thụ điện lớn; kịp thời phát hiện và thông tin cho cơ quan, đơn vị liên quan về các nguy cơ mất an toàn điện, vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực và các vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Xuyên phát biểu tại lễ ký kết.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quy định về an toàn điện, bảo vệ công trình điện lực và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực; hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ điện, công tác dịch vụ khách hàng trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền thực thi tiết kiệm điện; đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn.

Quy chế cũng quy định các nội dung phối hợp như phòng, chống thiên tai, sự cố và tình huống khẩn cấp; phối hợp trong khảo sát, xác định vị trí, hướng tuyến, hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực; giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình trong quá trình thi công và xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh; tuyên truyền, vận động, trao đổi thông tin; quản lý địa bàn, phòng ngừa và xử lý vi phạm...

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh và đảng ủy 6 xã đã xây dựng quy chế thiết thực, sát thực tiễn.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công ty cụ thể hóa quy chế thành kế hoạch, chương trình công tác; chỉ đạo Điện lực Cẩm Xuyên phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với UBND các xã rà soát, lập danh mục các khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn điện và công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; chủ động hơn trong trao đổi thông tin để các xã phối hợp theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng.

Đảng ủy các xã xác định rõ các phần việc của địa phương để chủ động thực hiện, nhất là trước mùa mưa bão; phân công trách nhiệm tại cơ sở. UBND xã phân công đầu mối, thực hiện quản lý Nhà nước, giải phóng mặt bằng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực; thông tin các dự án lớn sử dụng điện trên địa bàn.

Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn quá trình thực hiện quy chế, hướng dẫn các xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về điện lực; phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền cơ sở, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quản lý, vận hành an toàn và phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 6 xã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn điện, bảo vệ hành lang lưới điện; tích cực hưởng ứng tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà; cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện.