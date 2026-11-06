Dồn sức giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư ở Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra tiến độ GPMB và thi công khu tái định cư tại TDP Trường Sơn (giai đoạn 1) vào ngày 6/10/2026.

Nằm ở vị trí trọng điểm của Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phục vụ triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, nhất là các dự án của Tập đoàn Vingroup. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư tại TDP Trường Sơn (giai đoạn 1) được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, tạo quỹ đất ở mới để người dân sớm di dời, ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng triển khai Khu công nghiệp (KCN) Vinhomes Vũng Áng.

Đến nay, phường Vũng Áng đã bàn giao 75,5 ha mặt bằng cho đơn vị thi công.

Khu tái định cư tại TDP Trường Sơn (giai đoạn 1) có tổng diện tích thu hồi khoảng 115,2 ha, ảnh hưởng đến 293 hộ dân thuộc 6 tổ dân phố: Trường Sơn, Kỳ Thịnh, Tân Phong, Thượng Phong, Cảnh Trường và Trường Yên. Với tổng mức đầu tư trên 355 tỷ đồng, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân bị thu hồi đất ở phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng (quy mô 964,84 ha) chuyển đến nơi ở mới.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, cả hệ thống chính trị địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các phần việc liên quan đến GPMB. Đến nay, phường đã hoàn thành kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất của 293/293 hộ; trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 290 hộ và 1 tổ chức, với tổng kinh phí 273,13 tỷ đồng, diện tích 113,26 ha, đạt 99% số hộ và 98,2% diện tích cần thu hồi. Địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 192 hộ với số tiền trên 194 tỷ đồng; bàn giao 75,5 ha mặt bằng cho đơn vị thi công”.

Có mặt bằng đến đâu, chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công đến đó. Ngay sau khi được bàn giao những diện tích đầu tiên, Ban Quản lý dự án hạ tầng giao thông và đô thị tỉnh – chủ đầu tư dự án đã tập trung đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chỉ huy trưởng công trường của Công ty CP 456, đơn vị thi công dự án cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc cùng nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ san lấp. Với phương châm có mặt bằng đến đâu, tập trung thi công dứt điểm đến đó, đơn vị đã chủ động tập kết vật liệu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đồng loạt khi được bàn giao thêm mặt bằng, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn”.

Các đơn vị thi công tập trung triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện vẫn gặp không ít khó khăn do còn khoảng 100 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đáng chú ý, nhiều hộ nằm trong phạm vi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh quản lý. Đây là những diện tích không đủ điều kiện bồi thường về đất, Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ một phần kinh phí đối với công trình, vật kiến trúc trên đất theo quy định.

Mặc dù cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, đồng thời rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, song một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận, chưa bàn giao mặt bằng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công khu tái định cư mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai KCN Vinhomes Vũng Áng. Bởi khi hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, các hộ dân thuộc diện di dời cũng chưa thể chuyển đến nơi ở mới, đồng nghĩa với việc mặt bằng tại khu công nghiệp chưa thể được bàn giao đồng bộ.

Lãnh đạo phường Vũng Áng tích cực phối hợp với các đơn vị thi công tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, phường Vũng Áng đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó, địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình không chấp hành sau khi đã được giải thích, vận dụng đầy đủ các chính sách theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng nhấn mạnh: “Mục tiêu của địa phương là sớm bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án. Đối với những hộ dân đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần, các chế độ, chính sách đã được thực hiện đầy đủ nhưng vẫn không chấp hành, UBND phường sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo đúng trình tự, quy định của pháp luật”.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của chủ đầu tư và các nhà thầu, phường Vũng Áng đang tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Đây không chỉ là yêu cầu để bảo đảm tiến độ dự án mà còn là tiền đề quan trọng giúp người dân sớm ổn định nơi ở mới, phục vụ triển khai các dự án động lực tại KKT Vũng Áng.