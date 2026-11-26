(Baohatinh.vn) - Dự án Đầu tư xây dựng công trình lấy nước và tuyến ống cấp nước từ hồ Thượng Sông Trí phục vụ Nhà máy thép VinMetal thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal làm chủ đầu tư.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình lấy nước và tuyến ống cấp nước từ hồ Thượng Sông Trí phục vụ Nhà máy thép VinMetal thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, địa chỉ tại phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.
Dự án có tổng vốn đầu tư 2.244,288 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 336,643 tỷ đồng; còn lại là vốn vay từ tổ chức tín dụng.
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng công trình lấy nước tại hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi và 2 tuyến ống truyền tải nước thô để cấp nước thô cho nhà máy xử lý nước phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh. Nhà đầu tư không bán, không cung cấp nước cho tổ chức, cá nhân khác.
Dự án có công suất thiết kế năng lực truyền tải 520.000 m³/ngày đêm nước thô bằng 2 tuyến ống tự chảy; khai thác theo phân kỳ, cụ thể: 156.000 m³/ngày đêm từ tháng 8/2027; 234.000 m³/ngày đêm từ quý II/2028; 312.000 m³/ngày đêm từ quý III/2029 và 520.000 m³/ngày đêm sau năm 2030, trong giới hạn nguồn nước được cơ quan có thẩm quyền phân bổ.
Địa điểm thực hiện dự án tại phường: Sông Trí, Vũng Áng và xã Kỳ Hoa. Quy mô sử dụng đất khoảng 34,42 ha, gồm ranh giải phóng mặt bằng tuyến ống rộng 20 m khoảng 34 ha và quỹ đất công trình đầu mối (công trình lấy nước, cửa xả, cụm van điểm cuối) khoảng 0,42 ha.
Về tiến độ dự án, dự kiến thủ tục pháp lý hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hợp phần 1 hoàn thành thi công xây dựng trong vòng 7 tháng, hợp phần 2 trong vòng 10 tháng kể từ ngày được bàn giao đất (2 hợp phần thi công đồng thời).
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