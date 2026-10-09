Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh khẳng định, việc mở rộng KKT Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.

Ngày 2/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1918/QĐ-TTg phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên khoảng 72.998 ha. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa để Khu kinh tế Vũng Áng thu hút đầu tư. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội cũng như định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn mới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên khoảng 72.998 ha. Điều này mang ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng?

Đồng chí Trần Việt Hà: Ngày 2/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng tại Quyết định số 1918/QĐ-TTg, với tổng diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển. Từ quy mô khoảng 22.781 ha trước đây, việc mở rộng lên gần 73.000 ha là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Khu kinh tế Vũng Áng mà còn đối với định hướng phát triển lâu dài của Hà Tĩnh.

Trước hết, việc mở rộng tạo thêm không gian và dư địa phát triển để tỉnh chủ động tổ chức lại không gian kinh tế, bố trí các khu chức năng và chuẩn bị quỹ đất cho những dự án, ngành kinh tế có quy mô lớn trong tương lai.

Khu kinh tế Vũng Áng được mở rộng lên gần 73.000 ha.

Điều quan trọng là mở rộng khu kinh tế không đơn thuần là mở rộng về diện tích. Đây là cơ sở để tái cấu trúc không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế đặc thù của Vũng Áng, nhất là lợi thế về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics và vị trí kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Với không gian mới, Khu kinh tế Vũng Áng có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút các dự án quy mô lớn, đồng thời chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chọn lọc những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết chuỗi và tạo sức lan tỏa. Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Khu kinh tế Vũng Áng có lợi thế về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics và vị trí kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Một mục tiêu quan trọng khác là tăng cường liên kết giữa công nghiệp - cảng biển - logistics - năng lượng - đô thị và dịch vụ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và các nguồn lực đã được đầu tư.

KHÔNG GIAN LỚN HƠN CŨNG ĐẶT RA YÊU CẦU CAO HƠN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN. PHẢI TÍNH TOÁN ĐỒNG BỘ TỪ QUY HOẠCH, HẠ TẦNG, ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN BẢO ĐẢM QP-AN VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN.

Đối với Hà Tĩnh, đây là cơ hội để tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và một cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, không gian lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng phát triển. Chúng ta phải tính toán đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, nguồn nhân lực đến bảo đảm quốc phòng - an ninh và đời sống người dân.

Việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng tạo thêm dư địa để tỉnh chủ động tổ chức lại không gian kinh tế. Ảnh tư liệu.

Vì vậy, quan điểm của tỉnh là mở rộng không gian phải đi liền với nâng cao chất lượng phát triển; thu hút đầu tư phải gắn với hiệu quả, tính bền vững và sức lan tỏa. Quyết định của Thủ tướng mới là tiền đề; để biến không gian và tiềm năng mới thành động lực tăng trưởng thực sự, chúng ta phải triển khai đồng bộ quy hoạch, hạ tầng và cơ chế, chính sách, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định.

P.V: Việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tăng quy mô về không gian mà còn đặt ra yêu cầu định hình những động lực tăng trưởng mới. Vậy thời gian tới, Vũng Áng sẽ được định hướng phát triển theo những lĩnh vực, ngành kinh tế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Việt Hà: Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; vừa phát huy những ngành đã tạo dựng được nền tảng, vừa mở rộng sang các lĩnh vực mới có tiềm năng và giá trị gia tăng cao.

Trước hết, công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng. Khu kinh tế sẽ phát huy thế mạnh về luyện kim, chế biến, chế tạo, đồng thời ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ và thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Công nghiệp và năng lượng là các lĩnh vực có vai trò quan trọng.

Cùng với công nghiệp, năng lượng tiếp tục là một lĩnh vực có vai trò quan trọng. Bên cạnh các dự án điện hiện hữu, khu kinh tế có điều kiện phát triển các dự án điện khí LNG, hạ tầng kho cảng LNG và từng bước tiếp cận các loại hình năng lượng mới, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải.

Một lợi thế rất đặc biệt của khu kinh tế là cảng biển và logistics. Hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, cùng với hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và các tuyến kết nối liên vùng, tạo điều kiện để Vũng Áng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực.

Hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Do đó, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics hiện đại và các ngành công nghiệp gắn với cảng sẽ là một hướng đi quan trọng. Mục tiêu là không chỉ khai thác cảng như một hạ tầng vận tải, mà hình thành hệ sinh thái kinh tế gắn với cảng, từ sản xuất, lưu kho, vận chuyển đến các dịch vụ hậu cần và phân phối.

Bên cạnh đó, khu kinh tế sẽ có thêm dư địa để phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành dịch vụ gắn với hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển, đô thị.

Trong thu hút đầu tư, Hà Tĩnh sẽ ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp, thân thiện với môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường tái sử dụng nguyên liệu, giảm chất thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Có thể khái quát, các động lực tăng trưởng của Khu kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục dựa trên công nghiệp - năng lượng - cảng biển, logistics, đồng thời mở rộng mạnh hơn sang công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghiệp xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao.

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Động lực tăng trưởng của Khu kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục dựa trên công nghiệp - năng lượng - cảng biển, logistics.

Mục tiêu cuối cùng là từng bước chuyển từ mô hình phát triển dựa nhiều vào lợi thế về tài nguyên, đất đai và các ngành công nghiệp truyền thống sang mô hình dựa nhiều hơn vào công nghệ, năng suất, liên kết chuỗi và giá trị gia tăng. Qua đó, xây dựng Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics hiện đại, có vai trò ngày càng lớn trong khu vực và cả nước.

P.V: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai trong thời gian tới thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Việt Hà: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt, nhiệm vụ đặt ra là phải nhanh chóng cụ thể hóa không gian mới thành các quy hoạch, chương trình và dự án phát triển, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ khu vực mở rộng ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

QUY HOẠCH PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC, LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH RÕ CÁC KHU CHỨC NĂNG, KHÔNG GIAN CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ, DỊCH VỤ, LOGISTICS, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÁC KHU VỰC CẦN BẢO VỆ, TỪ ĐÓ TẠO NỀN TẢNG CHO VIỆC THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN.

Trước mắt, chúng tôi tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng lộ trình lập Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng và các quy hoạch phân khu có liên quan, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh cũng như các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở xác định rõ các khu chức năng, không gian công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực cần bảo vệ, từ đó tạo nền tảng cho việc thu hút và triển khai dự án.

Thứ hai, tăng cường quản lý không gian và hiện trạng trong khu vực mở rộng. Cùng với việc xác lập, công bố ranh giới, các cơ quan, địa phương sẽ phối hợp quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng, đầu tư và sử dụng đất; hạn chế phát sinh những trường hợp không phù hợp với định hướng quy hoạch, gây khó khăn cho công tác quản lý về sau.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng lộ trình lập Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng.

Thứ ba, rà soát và chuẩn bị nguồn lực phát triển hạ tầng. Trên cơ sở không gian và định hướng mới, tỉnh sẽ rà soát nhu cầu về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, hạ tầng xã hội và các công trình thiết yếu khác; đồng thời xác định danh mục ưu tiên và phương án huy động nguồn lực đầu tư. Quan điểm là hạ tầng phải đi trước một bước, nhất là các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng logistics, cảng biển, điện, nước và xử lý môi trường, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

﻿ Phường Vũng Áng phối hợp cơ quan chức năng, chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ công trình, GPMB dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.

TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, NGƯỜI DÂN PHẢI LÀ CHỦ THỂ ĐƯỢC QUAN TÂM. CÁC DỰ ÁN PHẢI BẢO ĐẢM HÀI HÒA GIỮA LỢI ÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SINH KẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN.

Thứ tư, chủ động chuẩn bị quỹ đất, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân. Mở rộng không gian phát triển phải gắn với sử dụng hiệu quả đất đai, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án động lực, đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi có yêu cầu. Đặc biệt, trong quá trình phát triển, người dân phải là chủ thể được quan tâm. Các dự án phải bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các nhà máy duy trì nhịp sản xuất xuyên ngày đêm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Thứ năm, xây dựng danh mục lĩnh vực, dự án ưu tiên để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Trên cơ sở lợi thế từng khu vực và định hướng phát triển mới, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp rà soát, lựa chọn những dự án có tính động lực, có khả năng liên kết chuỗi, tạo giá trị gia tăng cao và phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên các dự án về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, cảng biển, logistics, công nghiệp xanh và những ngành có khả năng tạo ra hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ đồng bộ.

Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để triển khai các nhiệm vụ kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng thẩm quyền. Tinh thần chung là: quy hoạch phải đi trước, hạ tầng phải đồng bộ, quản lý phải chặt chẽ ngay từ đầu và thu hút đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm. Chúng tôi xác định việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng là cơ hội rất lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Mục tiêu không chỉ là có một khu kinh tế rộng hơn, mà phải xây dựng được một không gian phát triển hiệu quả hơn, hiện đại hơn, xanh hơn và có sức cạnh tranh cao hơn; từ đó tạo động lực mới cho Hà Tĩnh và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

PHÚC QUANG - ĐÌNH NHẤT (thực hiện)

THIẾT KẾ: HUY TÙNG