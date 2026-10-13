Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Để nâng cao năng suất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, năm 2026, Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải (Khu kinh tế Vũng Áng) tiếp tục đổi mới công nghệ trong khâu sản xuất lồng thép phục vụ sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực. Việc thay đổi này giúp công suất hàn lồng tăng gấp 2 lần, đồng thời giảm một nửa nhân công vận hành hệ thống máy hàn lồng.

Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải chuyên sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, phục vụ các dự án, công trình quy mô lớn trong và ngoài tỉnh.

Ông Lã Thái Hải – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải cho biết: “Từ một thay đổi ở khâu sản xuất, hiệu quả được thể hiện rõ trên toàn dây chuyền. 9 tháng năm 2026, sản lượng của nhà máy tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sản phẩm hư hỏng, sản phẩm lỗi giảm từ 0,15% xuống còn 0,07-0,1%. Chất lượng sản phẩm được các đơn vị thi công, chủ đầu tư đánh giá cao so với sản phẩm cùng loại có trên thị trường.

Sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong nhiều công trình, dự án của các chủ đầu tư, tập đoàn lớn như các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng; dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, dự án nhà máy sản xuất sản phẩm sau thép của Công ty CP Tôn Đông Á tại KCN Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh) và các dự án khu đô thị, công nghiệp lớn khác tại các tỉnh, thành phố. Qua đó, DN góp phần khẳng định năng lực cung ứng của sản phẩm công nghiệp Hà Tĩnh tại các công trình, dự án lớn trong và ngoài tỉnh”.

﻿ ﻿ Hà Tĩnh hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực.



Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh góp phần duy trì dòng chảy nhiên liệu phục vụ giao thông, sản xuất và các hoạt động kinh tế trên địa bàn. Hoạt động của DN không chỉ gắn với hiệu quả kinh doanh mà còn liên quan trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Với kết quả hoạt động kinh doanh và đóng góp cho địa phương, Petrolimex Hà Tĩnh là một trong 10 DN có số nộp ngân sách lớn của tỉnh. Ngày 9/10 vừa qua, DN được UBND tỉnh tôn vinh tại chương trình gặp mặt, tôn vinh DN, doanh nhân tiêu biểu năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng xăng dầu Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh bán ra đạt hơn 185.000 m3.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “9 tháng năm 2026, sản lượng xăng dầu công ty bán ra đạt hơn 185.000 m3, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,4% kế hoạch năm.

Công ty cũng đã nộp ngân sách 144,4 tỷ đồng, dành nguồn lực gần 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn và tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động. Những tháng cuối năm, DN tập trung bảo đảm nguồn hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và duy trì các khoản đóng góp cho ngân sách, cộng đồng”.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đình Nhất.

Với hơn 13.000 DN đang hoạt động, Hà Tĩnh có lực lượng sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế, đưa tăng trưởng GRDP của tỉnh thuộc nhóm cao của cả nước trong 9 tháng năm 2026.

Với hơn 13.000 DN đang hoạt động, Hà Tĩnh có lực lượng sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế, đưa tăng trưởng GRDP của tỉnh thuộc nhóm cao của cả nước trong 9 tháng năm 2026. Trong đó, có nhiều DN là “cánh chim đầu đàn” như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, các nhà máy sản xuất ô tô điện và xe máy điện VinFast, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng 11 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh cho biết: “Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng của ngành công nghiệp đạt 25,64%, là động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh của các ngành, sản phẩm công nghiệp quy mô lớn như ô tô điện, điện, pin và ắc quy, thép, sợi, bao bì...”.

﻿﻿ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và đóng nộp ngân sách.

Những kết quả phát triển của tỉnh trong những năm qua cũng mang dấu ấn rõ nét của cộng đồng DN. Theo ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, giai đoạn 2021-2025, khu vực DN đóng góp khoảng 60% GRDP, gần 63% tổng thu ngân sách; tạo việc làm cho khoảng 118,5 nghìn lao động.

Từ năm 2021 đến nay, cộng đồng DN đã hỗ trợ hơn 526 tỷ đồng xây dựng gần 6.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đằng sau những con số ấy là bản lĩnh của doanh nhân, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng và sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp luôn tích cực trong công tác an sinh xã hội. Trong ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Hà Tĩnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ; hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh, DN. Các chương trình tập trung vào những nội dung thiết thực như hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền, thiết bị; đào tạo, tập huấn; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và hỗ trợ phí, lệ phí đăng ký thành lập mới…

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát vừa được chấp thuận chủ trương mở rộng diện tích nhà máy để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Văn An – Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (xã Việt Xuyên) cho biết: “Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai dự án ứng dụng công nghệ, tỉnh cũng đã tạo điều kiện để DN mở rộng quy mô. Mới đây, công ty được chấp thuận chủ trương tăng diện tích nhà máy từ hơn 7.000m² lên 17.752m², qua đó tạo cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp như gạo, cốm gạo lứt, trà gạo, bột gạo, bột dinh dưỡng, sữa gạo, cao gạo, dầu gạo… lên công suất khoảng 6.200 tấn sản phẩm/năm và kho bảo quản, lưu trữ 10.000 tấn/năm lúa, gạo, nông sản”.

Tại diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân năm 2026, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội. Ảnh: Đình Nhất.

Cùng với chính sách hỗ trợ, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, số hóa việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, tăng cường kết nối và đối thoại với DN. Nhiều hoạt động được tổ chức như diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” đã tạo thêm kênh trao đổi, kết nối nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN.

Mới đây, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, tạo thêm điều kiện để các đơn vị, DN địa phương nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng hiệu quả công nghệ vào thực tiễn.

﻿ Khu vực doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn lao động.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: “Các cấp, ngành đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời lắng nghe kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho DN.

Nhiều vấn đề liên quan đến mặt bằng, nguồn cung và giá nguyên vật liệu đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết nhằm hỗ trợ DN duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. 53 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư cùng 2.135 DN thành lập mới trong 9 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực về niềm tin kinh doanh và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hà Tĩnh”.

﻿ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải hiện có 8 nhà máy sản xuất VLXD công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Một trọng tâm khác trong công tác đồng hành là tỉnh đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Xác định các dự án đầu tư là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh đã tập trung nguồn lực để đồng hành cùng các DN, nhà đầu tư. Trọng tâm là hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện dự án. Cùng đó, tháo gỡ các khó khăn về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án.

Từ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến đồng hành triển khai các dự án đầu tư, mục tiêu xuyên suốt của hệ thống chính trị là tạo môi trường thuận lợi để DN phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa trong đề án phát triển DN của tỉnh, với mục tiêu đến năm 2030 có 18.000 - 20.000 DN đang hoạt động. Đề án không chỉ đặt ra yêu cầu gia tăng số lượng mà còn hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hình thành các DN có quy mô, năng lực cạnh tranh và khả năng dẫn dắt, liên kết trong những ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa qua cảng Vũng Áng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Tầm vóc của một nền kinh tế không chỉ được đo bằng số lượng DN hay quy mô các dự án đầu tư, mà còn ở năng suất, sức cạnh tranh và khả năng tạo ra giá trị gia tăng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cả năng lực điều hành của chính quyền và sức vươn của cộng đồng DN. Điều quan trọng là tạo được sự cộng hưởng giữa môi trường phát triển thuận lợi và nội lực DN đủ mạnh. Khi DN lớn mạnh, Hà Tĩnh sẽ có thêm nền tảng để tạo dựng những động lực tăng trưởng bền vững.

BÀI, ẢNH: NGỌC LOAN

THIẾT KẾ: TRỌNG HÙNG