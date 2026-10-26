Bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp

Hà Tĩnh đang có nhiều cơ hội phát triển mới với các dự án công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn từ Khu kinh tế Vũng Áng đến các khu công nghiệp trên địa bàn. Nhu cầu nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo đó tăng lên.

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 16 nhà máy, trạm xử lý nước sạch, tổng công suất thiết kế 107.250 m³/ngày đêm; phục vụ khoảng 128.000 hộ khách hàng tại 31 phường, xã. Trước yêu cầu mới, doanh nghiệp đang đầu tư nâng công suất, mở rộng mạng lưới, từng bước nâng cao khả năng cung ứng.

Nhiều dự án công nghiệp đang được đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh có nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch rất lớn.

Trên công trường "Dự án phát triển, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030", các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ. Dự án có tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng, với các hạng mục đường ống dẫn nước, bể chứa dung tích 5.000m³ và hệ thống xử lý nước tại khu vực hồ Bộc Nguyên.

Dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động đầu năm 2027, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cấp nước cho Khu công nghiệp VSIP và hàng nghìn hộ dân vùng phụ cận.

"Dự án phát triển, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030" đang được gấp rút triển khai thi công.

Ông Trần Đình Quang - cán bộ kỹ thuật, Công ty CP bơm Châu Âu Hà Nội chia sẻ: “Xác định đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công các hạng mục theo kế hoạch, đồng thời phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu cấp nước ngày càng tăng của người dân và khu công nghiệp VSIP”.

Tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh, hạ tầng cấp nước cũng được bổ sung để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, một số doanh nghiệp, công ty có nhu cầu sử dụng nước sạch lớn như: Nhà máy thép VinMetal cần 1.500 m³/ngày đêm, Công ty CP Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh cần 500 m³/ngày đêm, Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V - G cần 800 m³/ngày đêm, Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh cần 500 m³/ngày đêm. Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp đăng ký sử dụng nguồn nước giai đoạn 2027 - 2030.

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã đầu tư nhiều công trình cấp nước như: cụm xử lý nước sạch Tàu Voi công suất 5.000 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng; tuyến ống D315 từ Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh đến Khu công nghiệp Vũng Áng 1, các tuyến ống cấp nước cho khu vực phía Nam Kỳ Anh và Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Các dự án này cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh: “Việc đầu tư bổ sung công trình xử lý và các tuyến ống đã góp phần nâng cao khả năng cấp nước cho khu vực. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các nhà máy, khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, chúng tôi chú trọng vận hành hệ thống an toàn, chủ động theo dõi nhu cầu thực tế để điều tiết nguồn nước, bảo đảm cấp nước ổn định cho khách hàng và tiếp tục mở rộng mạng lưới để phục vụ trong giai đoạn từ năm 2027 - 2030 trong Khu kinh tế Vũng Áng.”

Cụm xử lý nước sạch Tàu Voi công suất 5.000 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đầu tư mở rộng công suất là giải pháp quan trọng nhưng để bảo đảm cấp nước bền vững, doanh nghiệp còn phải nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thất thoát. Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, xử lý rò rỉ, thay thế đường ống xuống cấp và đồng hồ đến hạn kiểm định; đồng thời từng bước ứng dụng hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa (SCADA), nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới.

Ông Trần Văn Hóa - Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho biết thêm: “Chúng tôi xác định bảo đảm nguồn nước ổn định, an toàn cho sản xuất và sinh hoạt là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, công ty tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng nước tại các khu công nghiệp, đô thị và khu dân cư để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giảm thất thoát và ứng dụng công nghệ trong vận hành. Mục tiêu là chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, không để hạ tầng cấp nước trở thành điểm nghẽn trong thu hút đầu tư”.

Cụm xử lý nước sạch tại Nhà máy Nước Bộc Nguyên với công suất 5.000m3/ngày đêm đang trong giai đoạn chạy thử.

Trong bối cảnh công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh, chủ động nguồn nước không chỉ bảo đảm hoạt động sản xuất mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Việc đồng bộ đầu tư hạ tầng, mở rộng công suất và nâng cao hiệu quả quản lý sẽ tạo nền tảng để hệ thống cấp nước đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và đời sống dân sinh trong những năm tới.