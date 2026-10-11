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Kinh tế

Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên mở rộng mạng lưới liên kết, tăng cường kết nối giao thương, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng dự.

Chiều tối 11/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt chào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề: “Hương sen Hồng Lam - Kết nối và tỏa sáng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh hiện có 100 hội viên. Thời gian qua, hiệp hội đã nỗ lực tập hợp lực lượng nữ doanh nhân trên địa bàn. Năm qua, Ban Thường vụ Hiệp hội đã phối hợp tổ chức ra mắt thành công 10 Câu lạc bộ Nữ doanh nhân xã, phường.

Trước biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm đổi mới, nhiều nữ doanh nhân đã điều hành doanh nghiệp hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, tạo việc làm cho người lao động.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.

Đồng hành cùng hội viên, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên mở rộng mạng lưới liên kết, tăng cường kết nối giao thương; phối hợp với các hội nữ doanh nhân nhiều tỉnh, thành đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hội viên; phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp, tài chính, thương mại điện tử. Cùng đó, phát động phong trào thi đua giúp doanh nghiệp do các hội viên làm chủ duy trì, phát triển sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số…

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo ý nghĩa như: “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà tình nghĩa”, "Tết yêu thương", "Phụ nữ khởi nghiệp"..., hướng về địa bàn khó khăn, phụ nữ yếu thế... 5 năm qua, tổng kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đạt hơn 8 tỷ đồng từ sự đóng góp của hội viên.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục triển khai kịp thời các nội dung của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Theo đó, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Cùng đó, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của hội viên để kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp; tăng cường tổ chức các diễn đàn, kết nối, học tập kinh nghiệm giữa các hội viên trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, góp phần khẳng định hình ảnh nữ doanh nhân Hà Tĩnh hiện đại, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm. Trước mắt cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận các câu lạc bộ thành viên chính thức của Hiệp hội.

Dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận các câu lạc bộ thành viên chính thức của Hiệp hội.

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Tags:

#Hội doanh nhân #Hội Doanh nghiệp xã Hương Sơn #kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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