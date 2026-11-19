Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 10-NQ/TW; cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW phù hợp với thực tiễn Hà Tĩnh. Gắn thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bảo đảm đồng bộ với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp đóng góp lớn cho kinh tế Hà Tĩnh.

Mục tiêu kế hoạch đặt ra là chủ động phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, hiệu quả, bền vững; đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh cao trong khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược và các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao. Ưu tiên các lĩnh vực có khả năng hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành và hệ sinh thái sản xuất - cung ứng - logistics.

Phấn đấu đến năm 2030, đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án FDI trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, thu hút FDI khoảng 2,5 - 3 tỷ USD. Vốn thực hiện khoảng 300 - 400 triệu USD/năm. Cùng đó, phấn đấu khoảng 75% vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại; thu hút nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; thu hút thêm tập đoàn đa quốc gia đầu tư hoặc mở rộng đầu tư trên địa bàn, đồng thời vận động các tập đoàn đặt trụ sở, thành lập trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp nội tỉnh tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 80%.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả, bền vững, gắn với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Qua đó, tạo nền tảng để Hà Tĩnh thực hiện tầm nhìn đến năm 2050 trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển và logistics xanh của cả nước. Đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GRDP của tỉnh.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 2,5 - 3 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Phối cảnh minh họa Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư...

Cùng với đó, đổi mới định hướng thu hút FDI theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước. Tỉnh cũng chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện.