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Kinh tế

Phường Nam Hồng Lĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo tương lai

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

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Cụm công nghiệp Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh) với hệ thống nhà xưởng, hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương.

Phường Nam Hồng Lĩnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng và thu hút các nguồn lực đầu tư. Hiện, trên địa bàn phường có hơn 250 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; 8 hợp tác xã và hơn 1.360 hộ kinh doanh. Đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng đang hoạt động hiệu quả.

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Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Thời gian qua, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần tạo thêm động lực để công ty ổn định sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc duy trì các kênh đối thoại, lắng nghe kiến nghị, phường Nam Hồng Lĩnh kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

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Ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh (bên trái) trao đổi với công chức phường Nam Hồng Lĩnh về hoạt động vận hành dây chuyền sản xuất tại nhà máy.

Ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính, lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh còn rất chủ động trong phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp. Khi những kiến nghị chính đáng được tiếp nhận và xử lý kịp thời, doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn trong tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường”.

Cùng chia sẻ về sự đồng hành của chính quyền, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng) cho biết: “Sự quan tâm, kết nối của cấp ủy, chính quyền phường Nam Hồng Lĩnh là nguồn động viên đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát huy năng lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập cho người lao động”.

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Dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp phường Nam Hồng Lĩnh phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, tổng hợp kiến nghị của hội viên, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hội tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ông Lê Văn Thông – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nam Hồng Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics khẳng định: "Sự đồng hành của chính quyền có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò kết nối, chuyển tải kịp thời những khó khăn, kiến nghị chính đáng của hội viên đến cơ quan chức năng; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững”.

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Ông Lê Văn Thông - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nam Hồng Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân.

Theo UBND phường Nam Hồng Lĩnh, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phường đã thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.300 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư.

Ông Tôn Quang Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, phường tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

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Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường và các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phường cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm và mở rộng liên kết với các vùng kinh tế trong, ngoài tỉnh; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển. Đây là những giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh”.

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Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2).

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh đạt 174,5 tỷ đồng, bằng 247,99% kế hoạch; tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.265 tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch. Cùng với đó, dự án nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 818 tỷ đồng đang hoàn tất thủ tục để chuẩn bị khởi công, được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân và người lao động.

Với lợi thế về vị trí, dư địa phát triển công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, phường Nam Hồng Lĩnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển. Sự chủ động của doanh nghiệp, vai trò kết nối của Hội Doanh nghiệp phường và những giải pháp đồng hành từ cấp ủy, chính quyền sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, hướng tới xây dựng địa phương phát triển bền vững.

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Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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