Phường Nam Hồng Lĩnh thu hút 3 dự án, vốn đăng ký 572 tỷ đồng

Đại biểu dự kỳ họp.

Sáng 16/7, HĐND phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2026, bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Chủ toạ điều hành kỳ họp.



6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 1.523 tỷ đồng, bằng 49,98% kế hoạch; tổng thu ngân sách nội địa đạt 106,509 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch. Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tiếp tục là điểm sáng của tỉnh, đạt kết quả cao với 3 dự án, tổng mức vốn đăng ký đầu tư 572 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu khai mạc kỳ họp.



Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; Trường Tiểu học Nam Hồng được đánh giá đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; chất lượng giáo dục, y tế được cải thiện; giữ vững chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội...

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Thái Diễn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

6 tháng cuối năm, phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định; thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư triển khai các công trình chỉnh trang đô thị đã đăng ký; thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án phường làm chủ đầu tư.

Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ hè thu năm 2026; xây dựng đề án sản xuất vụ xuân 2027; xây dựng và triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2026.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ sau khi sắp xếp TDP, kiện toàn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở TDP và chức danh tham gia hoạt động TDP theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo kết quả giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, HĐND phường Nam Hồng Lĩnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri quan tâm và xem xét thông qua các nghị quyết.