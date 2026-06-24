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Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khởi công xây nhà cho gia đình chính sách

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đại biểu đã trao biểu trưng 735 triệu đồng cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

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Đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà ở.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Đoài (81 tuổi, TDP 7 Nam Hồng). Gia đình ông Đoài thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân ông thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 60m2 với kinh phí dự kiến hơn 200 triệu đồng, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng sau 3 tháng thi công.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng cùng đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Đoài (81 tuổi, TDP 7 Nam Hồng).

Tại lễ khởi công, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại biểu đã trao biểu trưng 735 triệu đồng cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (trong đó, xây dựng mới 9 ngôi nhà, sửa chữa 3 nhà).

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình.

Nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình được Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh và nguồn xã hội hoá.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, ngoài kinh phí từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh, nguồn xã hội hoá, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục huy động thêm nguồn lực, ngày công để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà ở. Đồng thời quan tâm giám sát, hoàn thành xây dựng nhà ở đảm bảo tiến độ, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

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Tags:

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