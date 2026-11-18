Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BXD ngày 17/11/2026 về việc thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Việc lập đoàn nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm Trưởng đoàn, cùng các chuyên viên của Vụ và đại diện Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế.

Trong tháng 11 và 12/2026, đoàn sẽ làm việc tại Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn các địa phương nêu trên. Quyết định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế, trưởng đoàn có thể điều chỉnh, bổ sung địa phương, đơn vị làm việc và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Xây dựng yêu cầu đoàn công tác tập trung là đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm cả tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Đồng thời, các địa phương phải thống kê danh sách các đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng, giảm giá cước trên địa bàn; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp, kế hoạch quản lý giá cước trước những biến động của giá nhiên liệu.

Đáng chú ý, hồ sơ kê khai giá của 2 kỳ liên tiếp gần nhất đối với các doanh nghiệp có điều chỉnh tăng giá cước là tài liệu bắt buộc phải chuẩn bị để phục vụ quá trình làm việc. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho đoàn công tác khi làm việc với các đơn vị vận tải và tại các bến xe.

Bên cạnh việc kiểm tra, rà soát, đoàn công tác cũng tập trung ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý giá cước vận tải đường bộ tại địa phương, từ đó tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Sau khi kết thúc đợt làm việc, đoàn công tác có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Đây là cơ sở để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Do đó, công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.