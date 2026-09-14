Hà Tĩnh kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng chặng cuối năm

Theo Bộ Tài chính, 8 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động từ nhiều yếu tố như: giá xăng dầu biến động, chi phí vận tải và logistics gia tăng cùng những bất ổn của kinh tế, địa chính trị thế giới.

Ảnh hưởng xung đột Trung Đông, từ tháng 3/2026, giá xăng dầu tăng đã tạo sức ép lên chi phí sản xuất, vận chuyển và giá thành nhiều loại hàng hóa. Tuy nhiên, nhờ chủ động nguồn cung và triển khai các giải pháp điều hành, thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá trên diện rộng. Từ nửa cuối tháng 6/2026, giá và nguồn cung xăng dầu dần ổn định, giúp giảm áp lực tăng giá ở một số hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giao thông.

Thời gian qua, giá xăng dầu biến động kéo theo giá các loại hàng hóa, dịch vụ cũng tăng lên.

Tại Hà Tĩnh, sức mua trên thị trường vẫn duy trì đà tăng. 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh đạt hơn 41.403 tỷ đồng, tăng 16,02% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 12 nhóm hàng, có 10 nhóm ghi nhận mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, mặt bằng giá cũng chịu áp lực rõ hơn.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh: Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Tĩnh tăng 4,13% so với cùng kỳ năm 2025. Một số nhóm có mức tăng cao gồm: may mặc, mũ nón, giày dép tăng 12,62%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,83%; giao thông tăng 3,54%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,04%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,90%; các nhóm còn lại tăng nhẹ hoặc tương đối ổn định.

Nhìn chung, mặt bằng giá tiêu dùng 8 tháng tiếp tục tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Áp lực tăng giá chủ yếu đến từ chi phí đầu vào, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, nhu cầu tiêu dùng và biến động giá vàng; trong khi nguồn cung lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, một số nhóm hàng có xu hướng giảm giá đã góp phần hạn chế mức tăng CPI chung.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh.

Trên thực tế, việc biến động giá đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Phong (xã Can Lộc) chia sẻ: “Thời gian qua, giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ gia tăng nên chi phí sinh hoạt của gia đình theo đó tăng lên. Để tiết giảm chi phí, chúng tôi phải hạn chế các khoản mua sắm không cần thiết”.

Không chỉ người tiêu dùng chịu tác động, doanh nghiệp cũng đang chịu một phần sức ép từ giá đầu vào.

Bà Nguyễn Thị Hà – Tổ trưởng Tổ Marketing, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: "Khi giá đầu vào hàng hóa tăng, doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khi vừa phải giữ giá để duy trì sức mua, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Giai đoạn cuối năm, siêu thị ký hợp đồng với các nhà cung cấp nhập số lượng hàng hóa lớn để đảm bảo nguồn cung và có mức giá ưu đãi. Cùng đó, siêu thị "chạy" các chương trình khuyến mại và áp dụng chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ khách hàng trong mua sắm hàng hóa".

Giá hạt nhựa tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty CP Sao Mai.

Với doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, áp lực chi phí gia tăng khi cả giá nguyên liệu và vận chuyển đều tăng.

Bà Trần Thị Khuyên - phụ trách hoạt động xuất nhập khẩu, Công ty CP Sao Mai (CCN Cẩm Xuyên) cho biết: “Doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hạt nhựa để sản xuất bao bì. Hiện, giá hạt nhựa tăng hơn 30% so với cuối năm 2025 khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể. Để giảm áp lực tài chính, đơn vị chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước. Tuy nhiên, giá nhiên liệu biến động cũng khiến chi phí vận tải, logistics tăng, tiếp tục tạo thêm khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh”.

Cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân gia tăng.

Những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn có nhiều yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá. Với mục tiêu kiểm soát CPI và kiềm chế lạm phát chặng cuối năm, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, điều hành giá hiệu quả.

Theo đó, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan chủ động cập nhật những biến động của kinh tế thế giới; tiếp tục theo dõi, phân tích, dự báo cung - cầu và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và các mặt hàng thiết yếu; chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, để đáp ứng nhu cầu người dân trong những thời điểm sức mua tăng cao hoặc khi xảy ra thiên tai, mưa bão và các tình huống bất thường.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm.

Theo ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác nắm tình hình; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường, nhất là vào thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. Theo đó, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.