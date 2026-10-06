Khởi công khu dân cư gần 300 tỷ đồng ở Hương Khê

Dự án khu dân cư Phú Phong tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng trên diện tích 9,83 ha với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.
Sáng 6/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A tổ chức lễ khởi công Dự án khu dân cư Phú Phong.
Dự án khu dân cư Phú Phong được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 26/12/2024. Khu dân cư có diện tích 9,83 ha với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A (Hà Nội) làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (trụ sở tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
Dự án nhằm mục tiêu xây dựng khu dân cư mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn xã Hương Khê và các địa phương lân cận.
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:
Công trình Nhà văn hóa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cải tạo, nâng cấp nhà bia tưởng niệm và 2 tuyến đường liên xã phía Tây Bắc và Đông Bắc theo quy hoạch). Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: đất công trình giao thông: 38.843m2; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống cấp điện; bãi đỗ xe; hồ nước cảnh quan; khu công viên cây xanh; khu công viên thể dục thể thao. Sau khi xây dựng hoàn thành sẽ bàn giao cho UBND xã Hương Khê quản lý, vận hành.
Công trình công cộng thương mại và trường mầm non: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác.
Có 290 lô đất ở (trong đó có 17 lô đất biệt thự và 273 lô đất liền kề) theo hình thức nhà đầu tư chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.
Dự án dự kiến được xây dựng trong 24 tháng, hứa hẹn sẽ kiến tạo không gian sống hiện đại, sinh thái và giàu bản sắc, lấy lõi cộng đồng - dịch vụ làm trung tâm, hài hòa và định hướng phát triển đô thị của khu vực.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND xã Hương Khê Trần Quốc Bảo ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính H&A đã tích cực phối hợp với ngành chức năng để hoàn thiện thủ tục pháp lý, khởi công dự án đảm bảo thời gian.
Dự án sẽ là một trong những công trình trọng điểm, mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của toàn tỉnh.
Chủ tịch UBND xã Hương Khê mong muốn chủ đầu tư tập trung cao cho công tác tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình theo quy hoạch, thiết kế và các cam kết đã được phê duyệt. Chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả cao nhất các mục tiêu.
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