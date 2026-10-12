Hà Tĩnh có 1 doanh nhân được vinh danh Cúp Thánh Gióng năm 2026

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026. Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO) vinh dự là 1 trong 100 doanh nhân trên cả nước được tôn vinh.

Ban Tổ chức trao biểu tượng tôn vinh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 cho doanh nhân Lê Đức Thắng.

HAINDECO hoạt động trên 3 lĩnh vực chủ lực: sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp công trình và xuất khẩu lao động. Công ty chuyên khai thác, chế biến đá xây dựng, sản xuất bê tông nhựa nóng; thi công các công trình giao thông, cầu, cống, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, xây lắp điện cao thế, hạ thế và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Giai đoạn 2021 - 2025, trước biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, đứt gãy nguồn cung và giá nguyên vật liệu khó lường, ông Lê Đức Thắng đã chủ động điều chỉnh chiến lược, phát huy nội lực, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị. Xác định khoa học công nghệ tạo sức bật trong sản xuất – kinh doanh, công ty đã đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại với kinh phí 28 tỷ đồng. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững.

Trong lĩnh vực bê tông nhựa nóng, sản phẩm của công ty hiện chiếm 30% thị phần tại Hà Tĩnh và Quảng Trị. HAINDECO cũng thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ về xây lắp công trình giao thông, cung cấp bê tông nhựa nóng và thi công nhiều công trình trọng điểm. Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, công ty thuộc nhóm đầu cả nước, được cấp phép từ năm 1997 và đến nay không có khiếu nại, khiếu kiện của người lao động.

Ông Lê Đức Thắng là 1 trong 100 doanh nhân được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng.

Giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu HAINDECO đạt 1.550 tỷ đồng, nộp ngân sách 16,9 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 14 triệu đồng/người/tháng.

Song song với phát triển sản xuất - kinh doanh, HAINDECO bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm cho 100% người lao động. Văn hóa doanh nghiệp được vun đắp bằng phương châm “Mỗi người một ý tưởng; Mỗi ngày một ý tưởng”; lãnh đạo công ty khuyến khích cán bộ, công nhân viên phát huy năng lực, sáng tạo. Công ty cũng quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Giai đoạn 2021 - 2025, ông Lê Đức Thắng đã lãnh đạo công ty phát triển bền vững, thu nhập người lao động thuộc nhóm cao trong khu vực và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Với những đóng góp tích cực, HAINDECO đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cá nhân ông Lê Đức Thắng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; công ty nhiều năm liền được UBND tỉnh vinh danh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”. Năm 2026, ông Lê Đức Thắng được UBND tỉnh vinh danh "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu".

HAINDECO tham gia các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh.