Qua hơn 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, là nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, tăng trưởng cao tiếp theo.

Để khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, các cơ quan quản lý cần đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chuyển nhanh hơn sang kiến tạo, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực chất và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo./.

(TTXVN/Vietnam+)