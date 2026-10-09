Hà Tĩnh tôn vinh 31 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 9/10, UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị; các hiệp hội, hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng BHTtv và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong chặng đường phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân luôn là lực lượng đồng hành, có những đóng góp hết sức quan trọng. Từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ những cơ sở sản xuất kinh doanh đến các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, mỗi doanh nghiệp đều góp phần huy động nguồn lực, tạo việc làm và xây dựng nền tảng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã lớn mạnh cả về số lượng và quy mô hoạt động. Giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh có 7.039 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 50% so với giai đoạn 2016-2020. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh thành lập mới 2.135 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 13.000 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021-2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GRDP, 62,38% tổng thu ngân sách, khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực tư nhân trong nước tạo việc làm cho khoảng 89.000 lao động, tương đương 75% lao động trong doanh nghiệp.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã tích cực chăm lo người lao động, đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Các nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác lập những định hướng quan trọng để phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế. Đối với Hà Tĩnh, triển khai hiệu quả những nghị quyết này phải gắn với sự phát triển của từng khu vực doanh nghiệp và tăng cường liên kết giữa các khu vực.

Lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự chương trình.

Doanh nghiệp nhà nước cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, đổi mới quản trị, phát huy vai trò trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu. Doanh nghiệp tư nhân cần phát huy tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, góp phần phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần chú trọng công nghệ, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thông tin về các thời cơ phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chủ động nắm bắt các cơ hội, chung sức cùng tỉnh biến tiềm năng, lợi thế thành các dự án, sản phẩm và kết quả cụ thể. Doanh nghiệp lớn cần tăng cường kết nối, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp địa phương cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nhân tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản lý tài chính minh bạch, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chăm lo người lao động và trách nhiệm với cộng đồng; quan tâm xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu, từng bước xây dựng các thương hiệu sản phẩm Hà Tĩnh có uy tín, vươn tới thị trường trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh các chính sách về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và nông thôn... Trọng tâm là tạo điều kiện tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; hỗ trợ đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kết nối thị trường. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng. Hà Tĩnh cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng theo quy định của pháp luật. Tỉnh xác định sự phát triển của doanh nghiệp là một nền tảng quan trọng cho sự phát triển của địa phương; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; chủ động phối hợp, xử lý kịp thời kiến nghị chính đáng, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức đại diện doanh nghiệp, cần phát huy vai trò cầu nối, tập hợp kiến nghị, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ hội viên phát triển.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Anh Thắng phát biểu tại chương trình.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành và địa phương đã luôn quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đặc biệt là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn sự đồng hành ấy ngày càng gần gũi, kịp thời và thực chất hơn; những kiến nghị chính đáng được lắng nghe, xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ thời hạn và đúng quy định pháp luật”.

Ông Nguyễn Anh Thắng khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tại chương trình, UBND tỉnh đã tôn vinh 20 doanh nghiệp tiêu biểu và 11 doanh nhân tiêu biểu của Hà Tĩnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu.