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Chính trị

Phát huy bản lĩnh doanh nhân, xây dựng Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tin tưởng các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, xuất bản, in, phát hành và truyền thông sẽ phát huy bản lĩnh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu tham dự buổi tọa đàm, gặp mặt.

Chiều 7/10, Sở VH-TT&DL tổ chức tọa đàm, gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, xuất bản, in, phát hành và truyền thông nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thời gian qua, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, xuất bản, in, phát hành và truyền thông trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, với quy mô và loại hình doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngày càng đa dạng. Đến nay, toàn tỉnh có 284 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; 516 cơ sở kinh doanh thể dục thể thao; 329 cơ sở lưu trú với gần 8.000 phòng, 26 doanh nghiệp lữ hành, 6 doanh nghiệp vận tải du lịch và 1.553 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

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Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương phát biểu đề dẫn và định hướng nội dung toạ đàm.

Trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành và truyền thông có 2 doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm, 22 doanh nghiệp hoạt động in và 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, nội dung số và các nền tảng phục vụ hoạt động báo chí, xuất bản.

Trong đó, du lịch tiếp tục là lĩnh vực thể hiện rõ vai trò của khu vực doanh nghiệp, khi hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, lữ hành, vận tải du lịch không ngừng được mở rộng, chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ từng bước được nâng lên.

Đáng chú ý, hoạt động của các doanh nghiệp đang chuyển dần từ cung ứng dịch vụ sang đầu tư, sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ thể thao, quảng cáo, truyền thông và nội dung số. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh, giàu bản sắc, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển các ngành dịch vụ.

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Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và định hướng trong thời gian tới.

Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực VH-TT&DL Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển dịch vụ, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, quảng bá hình ảnh và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, tài nguyên du lịch của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển ngành. Các ý kiến tập trung vào việc định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Tĩnh; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng khả năng tiêu thụ; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, tài nguyên bản địa.

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Ông Lê Đức Anh - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Du lịch Thành Sen trình bày nội dung: Phát triển du lịch lễ hội gắn với chùa Hương Tích - khai thác giá trị văn hóa, tâm linh và phát huy tiềm năng du lịch Hà Tĩnh.
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Ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Hellotrip Việt Nam đề nghị tỉnh quan tâm phát triển thị trường du lịch MICE; đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các điểm đến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua; trân trọng tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi tọa đàm, gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Sở VH-TT&DL tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình của trung ương và của tỉnh; sớm hoàn thiện các đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đầu tư, hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức hội, hiệp hội phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm chất lượng, giàu bản sắc và mở rộng thị trường; phát huy bản lĩnh, khát vọng cống hiến, xây dựng Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường đối thoại và kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo quy định.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa cho các doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

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