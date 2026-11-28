Điểm đến đông khách, giá trị khai thác chưa tương xứng

Sau thời gian khá trầm lắng khi mùa du lịch biển khép lại, hoạt động du lịch Hà Tĩnh vừa có dịp sôi động trở lại với 2 lễ hội lớn tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) và đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh). Riêng lễ hội đền Chợ Củi, trong hơn một tuần diễn ra đã đón khoảng 80.000 lượt khách về dâng hương, chiêm bái. Phần lớn du khách đến từ các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa...

Đông đảo du khách về dâng hương, tham quan đền Chợ Củi trong dịp lễ hội giữa tháng 11/2026.

Tuy nhiên, hầu hết du khách chỉ tham quan, dâng hương trong ngày rồi ra về. Theo một số đơn vị lữ hành Hà Tĩnh, khoảng 20-30% lượng khách có nhu cầu lưu trú qua đêm, nhưng nhiều người lựa chọn nghỉ tại khu vực các phường trung tâm của Nghệ An, chỉ một số ít lưu trú tại khách sạn Sông Lam Waterfront ở xã Nghi Xuân.

Tình trạng khách đến tham quan, dâng hương rồi rời đi hoặc di chuyển sang địa phương lân cận nghỉ ngơi cũng diễn ra tại nhiều điểm đến khác, nhất là những địa chỉ gắn với mùa lễ hội như chùa Hương Tích (xã Can Lộc), Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn), đền Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh) và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn học sinh đến từ phường Thành Sen tham quan tại vườn thuốc Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Ngoại trừ Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng có thể đáp ứng một phần nhu cầu lưu trú, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ phụ trợ, sản phẩm trải nghiệm và không gian mua sắm đặc sản. Ngay cả Ngã ba Đồng Lộc, nơi đón khách quanh năm, cũng chưa có nhiều dịch vụ tại khuôn viên và khu vực phụ cận để tạo thêm lý do cho du khách dừng chân lâu hơn.

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho hay: “Mỗi năm, di tích đón khoảng nửa triệu lượt khách nhưng phần lớn đi theo hành trình khép kín trong ngày, chỉ lưu lại từ 1-2 tiếng do khu vực phụ cận chưa có hạ tầng dịch vụ, không gian trải nghiệm hay điểm mua sắm đặc sản. Chúng tôi rất mong doanh nghiệp (DN) lữ hành, nhà đầu tư đồng hành để kết nối di tích với các làng nghề, điểm du lịch sinh thái lân cận, kéo dài hành trình của du khách”.

Ngã ba Đồng Lộc là điểm đến thu hút khoảng nửa triệu lượt du khách mỗi năm nhưng mới chỉ dừng lại ở dịch vụ tham quan. Ảnh: Du khách về Ngã ba Đồng Lộc trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/ 2026.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, Hà Tĩnh sở hữu hơn 700 di tích được xếp hạng (trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt), cùng hệ thống làng nghề, sản phẩm OCOP phong phú và các khu nghỉ dưỡng sinh thái ngày càng được đầu tư như Hải Thượng Resort, Đá Bạc Eco. Thế nhưng, ngoài cao điểm du lịch biển mùa hè, lượng khách các mùa còn lại chưa chuyển hóa tương xứng thành doanh thu lưu trú, dịch vụ. Năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 5,5 triệu lượt khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt lưu trú; 10 tháng đầu năm 2026 đón khoảng 5,2 triệu lượt khách với hơn 1,1 triệu lượt lưu trú. Khoảng cách lớn giữa khách tham quan và khách lưu trú cho thấy dư địa khai thác vẫn còn bỏ ngỏ.

Lượng khách lưu trú của du lịch Hà Tĩnh hiện chỉ tập trung chủ yếu vào thời điểm hè tại các KDL ven biển.

Thực tế này chỉ ra rằng, điểm nghẽn của du lịch Hà Tĩnh không chỉ nằm ở sự thiếu hụt hạ tầng dịch vụ tại từng điểm đến, mà sâu xa hơn là sự rời rạc trong khâu tổ chức và kết nối. Khi di tích mới chỉ dừng ở việc vãn cảnh, dâng hương, còn sản phẩm mùa thấp điểm và kinh tế đêm chưa đủ sức giữ chân người đi, bài toán đặt ra là phải làm mới cách tiếp cận để biến tài nguyên sẵn có thành những hành trình thực sự hấp dẫn.

Đánh thức tài nguyên, mở rộng hành trình trải nghiệm

Để chuyển hóa lượng khách tham quan thành giá trị kinh tế thực chất, điều cốt lõi không phải là dựng thêm những điểm check-in thời vụ, mà là tổ chức lại tài nguyên sẵn có thành sản phẩm có câu chuyện, trải nghiệm, dịch vụ và giá bán cụ thể.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh Đậu Hà.

Hà Tĩnh có nhiều địa bàn hội đủ điều kiện để hiện thực hóa cách làm này. Đơn cử như tại Nghi Xuân, từ điểm khởi đầu là đền Chợ Củi, hành trình hoàn toàn có thể mở rộng sang Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, không gian diễn xướng dân ca ví, giặm, ca trù tại đền thờ Nguyễn Công Trứ, Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh cùng các cơ sở đặc sản và nông nghiệp công nghệ cao. Thay vì ghé thăm rời rạc, du khách sẽ được dẫn dắt qua một không gian văn hóa tâm linh, di sản văn học, nghệ thuật truyền thống và sinh kế bản địa liền mạch.

Đến Nghi Xuân, du khách có thể trải nghiệm nghe hát ca trù tại đền thờ Nguyễn Công Trứ và tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Tuy nhiên, gom các điểm đến trên một tuyến đường mới chỉ là điều kiện cần. Để thành tour đúng nghĩa, mỗi điểm dừng phải có hoạt động đặc trưng như nghe kể chuyện di sản, thưởng thức diễn xướng, tham gia làm nghề truyền thống, ẩm thực và mua sắm sản vật. Song hành với đó là đội ngũ thuyết minh bài bản, không gian đón tiếp chu đáo và mức phí hợp lý nhằm kết nối tài nguyên thành sản phẩm hoàn chỉnh, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Một hướng đi giàu tiềm năng khác là đưa các cơ sở sản xuất đặc sản, sản phẩm OCOP tham gia sâu vào chuỗi trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhung hươu Hiền Ngọc (xã Sơn Giang) chia sẻ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm cho hươu ăn, tìm hiểu quy trình khai thác nhung và sơ chế, chế biến sản phẩm. Nếu kết nối tốt với doanh nghiệp lữ hành, mô hình này sẽ giúp quảng bá trực quan, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương”.

Các KOL, KOC livestream quảng bá sản phẩm OCOP đặc sản Hà Tĩnh.

Nhận diện rõ dư địa này, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trọng tâm nhằm phát triển sản phẩm du lịch theo chiều sâu. Trong đó, tỉnh yêu cầu rà soát quy hoạch, thu hút đầu tư hạ tầng lưu trú tại các vùng trọng điểm; xây dựng cơ chế hỗ trợ chủ thể OCOP, HTX tham gia chuỗi cung ứng du lịch; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến và khuyến khích phát triển sản phẩm mới, chú trọng sản phẩm trải nghiệm nhằm khắc phục tính mùa vụ.

Từ định hướng của tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực. Tiêu biểu là ngày 22 - 23/11 vừa qua, sở đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế gồm KOL, KOC, cơ quan báo chí và DN lữ hành tại các điểm đến như làng nghề trầm hương (xã Hương Khê), nhung hươu và không gian văn hóa Hải Thượng Lãn Ông (xã Hương Sơn), hồ Ngàn Trươi cùng các di tích gắn với danh nhân Phan Đình Phùng (xã Vũ Quang). Trong chuỗi liên kết này, báo chí và KOL, KOC giúp nhận diện, lan tỏa giá trị bản địa; DN lữ hành thẩm định khả năng thiết kế sản phẩm; còn cơ quan quản lý đóng vai trò cầu nối, tháo gỡ vướng mắc để đưa các chủ thể cung ứng đến gần hơn với thị trường.

Đoàn khảo sát quảng bá các điểm đến Hà Tĩnh do Sở VH-TT&DL tổ chức tham quan làng nghề sản xuất trầm tại xã Hương Khê dịp 22/11 vừa qua. Ảnh: Văn Chung

Từ thực tế chuyến khảo sát, ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam trao đổi: “Sau chuyến đi, chúng tôi nhận thấy nhiều điểm đến có khả năng kết nối rất tốt, nổi bật là Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng với không gian nhà cổ, nhà thuốc, nghề làm mật mía truyền thống và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang hướng đến xây dựng 2 dòng sản phẩm dự kiến ra mắt năm 2027: tour trong ngày “Theo dấu chân Hải Thượng” đón dòng khách biển Thiên Cầm vào mùa hè (dâng hương, tìm hiểu văn hóa xưa, tắm bùn, ngâm khoáng nóng) và tour chăm sóc sức khỏe 2 ngày 1 đêm mùa thu - đông (nghỉ dưỡng đồi thông, yoga, thực dưỡng, y học cổ truyền)”. Theo ông Đức, để tham gia chuỗi tour này, các làng nghề và cơ sở OCOP cần có câu chuyện văn hóa, hoạt động trải nghiệm và năng lực phục vụ ổn định, chứ không thể chỉ dừng ở việc mở cửa xưởng sản xuất.

Để "mở khóa" trải nghiệm cho du lịch Hà Tĩnh rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đơn vị quản lý điểm đến, doanh nghiệp, người dân, trong đó có vai trò kiến tạo tour, tuyến của các đơn vị lữ hành.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường du lịch ngày càng cao, mục tiêu xuyên suốt mà du lịch Hà Tĩnh hướng tới đó là chuyển từ thu hút số lượng khách sang giữ chân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị, mức chi tiêu của du khách... Từ định hướng và mục tiêu đó, Sở VH-TT&DL đã tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch gắn với các giá trị di sản, văn hóa bản địa, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và sản phẩm OCOP địa phương; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến phát triển sản phẩm, trong đó chú trọng quảng bá trên các nền tảng số, tổ chức đoàn KOL, KOC, báo chí và DN lữ hành khảo sát thực tế tại một số điểm đến, làng nghề, cơ sở sản xuất và sản phẩm đặc trưng... Đây là bước đi nhằm đánh giá tiềm năng, nhận diện khả năng kết nối và từng bước hình thành những hành trình trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo sản phẩm đặc trưng, khai thác quanh năm, từng bước đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững”.